朝野協商解大法官人事案

賴清德總統就任以來，首波提名考試院院長、副院長暨考試委員七位，除一位考試委員被提名人未能獲得同意外，其餘均獲多數立法委員支持。惟以再提名的七位大法官人選，其中含司法院長、副院長，於立法院行使同意權時未能獲得過半數立法委員支持，當中除劉靜怡教授外，國民黨團與民眾黨團分別投下不同意票。

又立法院近日三讀通過立法委員提案修正之憲法訴訟法，除另有規定外，憲法法庭作成判決及暫時處分裁定，應經大法官現有總額十人以上參與評議，而且違憲宣告人數不得低於九人。因大法官剩下八席，不足十人，而無法進行評議並作成裁判，且以同意違憲宣告之大法官人數亦必須有九人以上。為維持憲法法庭發揮功能，維護該法所保護之法益（人民提出、法院提出、立法委員提出、中央五院機關間之權限爭議、中央與地方之權限爭議），賴總統有必要盡速提出新一輪之人選。

就新一輪人選提名之作法，依現今立法院朝小野大及政黨間高度對抗情勢，得考慮改為經由朝野協商而建立可行機制，於此得有諸多類型，例如直接商訂或經由一定之社會各界諮詢過程，針對是否及如何參照立法院政黨席次比例分配名額，以及經由如何「嚴格的」審查標準及初步審核機制，然後提出初步決定人選，送請總統提名並經立法院行使同意權。

前總統陳水扁就第十屆考試委員之任命，即是採取事前協商並達成妥協之方式，名額依各政黨立法委員席次比例分配，並尊重各黨之推薦人選。要言之，人事案（含大法官多元拔擢人才）解決機制得有多種方案，均貴在政治上之可行性，另一方面，也不應過於複雜為要。

未來，值得參考德國聯邦憲法法院法官人選，須經國會三分之二多數決通過的模式；即是由國會直接投票表決具體人選之方案。這個「高門檻方案」，在促使政黨之間對整體名額分配及具體人選之適合性，必須政黨協商並作出決定。所以使得抱持特定政黨意識或特殊信念者不易獲通過。然而，德國基本法實施以來，「高門檻方案」三分之二多數決通過的機制，依然屹立不搖，原因在於取得理性共識決。設若主要政黨之間能達成共識，也非全然不可能。

綜上，在各界希求創新變革之新局中，政治也需創新，尤其最後決定大法官提名權之賴總統，希冀在信解時代變革中，能建立「異中求同」的機制，似為緩和當前朝野衝突的良方，讓我們期待建構融合的創新能力。