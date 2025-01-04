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民代費用制度 應適時檢討

聯合報／ 呂光璧／法律顧問（台北市）

立委助理工作繁雜，隨時接受委員交辦的事項，因此多數是責任制。若按勞基法，立委助理加班時數很高。在責任制下領取加班費，約定拿出部分作為辦公費用，或支付一些帳單，是普遍存在的現象。立委與助理間的勞動關係是私人契約，有爭議適用勞動法的規定。立委辦公室向立院申請加班費，及其與助理間的約定，立法院從來不干涉，也曾回覆釋函給高等法院說明。

除高虹安一審被判處重刑，三名助理也分別因四六六元、五Ｏ六元及五六四二元的加班費帳務問題被判刑。但同類型的立委助理費案件，在已定讞的判決中，對被告的行為是否為職務犯罪，有完全不同的見解。

例如九九年度上訴字第廿九號指出，是因立委身分而得申報助理公費，「與立委行使職務無關，與公務員利用職務上機會詐取財物罪之犯罪構成要件有間，從而檢察官以本罪起訴，容有誤會」筆者認為符合立法原意，邏輯清楚令人信服。最高檢察署一一一年的會議結論，公務人員詐領加班費，僅論以刑法詐欺罪，並非貪汙治罪條例，也同樣支持此見解。

就法益的保護而言，有兩位年輕助理的爭議金額都是幾百元，卻被依刑法貪汙治罪條例起訴判刑。從定性來看，高院判決的見解已說明並不該當此罪名；以定量來看，就算有侵害也是輕微的，刑法尚有微罪不舉原則，為幾百元的爭議如此判決，不符合罪與罰的比例原則。

筆者認為每個立委的環境不同，包括人事費用、出國考察費、辦公室租金、汽油、郵資、電話費等等科目，都可考慮逐項合併，或歸納為「立委辦公費用」統籌使用，有效利用資金並公開帳目，受選民直接監督。不必為符合會計科目限制，挖東牆補西牆，徒增工作困擾。

法不責眾。若大多數民意代表都足額申請經費，又經常發生民代及助理因費用問題被起訴，建議應檢討費用制度的設計，避免長期頻繁的訴訟占用司法資源及社會成本。

加班費 責任制

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