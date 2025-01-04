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高院停審釋憲 開啟變革之窗

聯合報／ 楊永年／台灣透明組織常務理事（台南市）

高虹安助理費案一審遭判七年四月。高等法院承審法官審理期間，經蒐集資料並對照法律規定條文研析，認為此案違反憲法法律明確性原則，有違憲疑慮，裁定停止審理。意思是說，因為法律規定不明確，不宜據以認定是否有罪。高院說明理由亦指出，過去各級法院對民代助理費的判決約兩百多筆，即這不是個案，而是通案；或已累積逾兩百件的「類似」個案，足以造成對「通則」（即法律規定）的挑戰，所以停審並向憲法法庭聲請釋憲。

具體而言，因為「立法院組織法」第卅二條並未作明確規範請領助理費用方式，或因法條定義模糊，容易誘發犯罪，造成不必要的紛爭。至於「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第六條雖明訂申請金額上限，實則更容易造成陷阱，導致違反規定（犯罪）。

前述問題對筆者並不稀奇。大約在二○一八年，筆者和一位資深法界人士就發現，現行的民代助理費制度，存在考驗人性、誘發犯罪之特色。若不修正，容易「入人於罪」，或類似個案仍會持續發生。果然之後數年，每年均發生多件民代助理費案件，而且這些民代多被追繳（犯罪）所得，或因此被判有罪。

也因此，筆者擔任行政院中央廉政會報委員期間，嘗試就地方民代助理費案推動相關法規的變革，希望透過助理費規明確化、彈性化與透明化，避免類似個案不斷發生。當時的想法是，如果偶爾或久久才有一名民代因助理費案遭起訴並判刑；通常可以歸因「個人」因素。如果每年發生多件，代表制度有問題，可能容易入人於罪或誘發犯罪。可惜當時可能時機不夠成熟，或缺乏大環境的助力，遭承辦單位否決。

雖然筆者亦曾為文指出民代助理費的三大問題，包括經費核銷缺乏彈性，經費核銷缺乏稽核，以及廉政系統難以制約，但還是沒能說服相關單位進行修正。

正因為這樣的制度限制，使得民代助理費核銷結果無法透明，或導致狀況百出。基此，筆者認為民代助理費制度變革，可以透過以下兩個具體方向修正。一是也就是明確規範民代助理費請領方式與使用規定，同時可配合現有稽核機制，以杜絕主計人員不足、缺乏監督或不透明產生的問題。二是彈性化民代助理費的申請或使用方式；同時配合公開或透明化民代助理費用，讓民代助理費接受廉政制約。

這次高虹安助理費案高院裁定停審，開啟另個民代助理費制度變革之窗，透過明確化、透明化與彈性化，有機會杜絕類似個案或問題重複發生；或減少不必要的訴訟，這亦符合此次高院裁定的精神。

廉政 憲法法庭 法律

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