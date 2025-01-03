照護者的身心健康 需更多支持

去年七月，我八十八歲的阿嬤，因為癌症，與我們長別。

兩年前，阿嬤確診為癌症末期。除了對死亡的焦慮與親人將逝哀傷，父母也為阿嬤的照護傷透腦筋。阿嬤雖是癌症末期，但因為沒有完全失能與失智，所以無法通過巴氏量表。甫退休的父親一肩扛起照顧者的責任，時常從桃園往返北榮。化療療程時常一待就是五天，身高超過一米八的父親，只能蜷縮在病床旁的躺椅上休息。

由於性別關係，阿嬤對父親的身體清潔照護有所抗拒，只能請仍在上班的母親抽空幫忙。雖說我們也申請了六個月的長照2.0計畫，時而會有人來阿嬤家中幫忙煮飯，希望滿六個月後有資格可以聘請外籍移工，但還未等滿六個月，阿嬤就已離開我們了。

八十歲免巴氏量表法案通過後，為家中有長期照顧者的家庭終於帶來一絲喘息的空間。先撇除法案如何落實，像是外籍看護的人力是否充足，或家庭是否負擔得起看護費用，在法案的背後，我認為需要急切關注的，其實是照護者的身心健康。

從阿嬤罹癌開始，父親除了肉身的勞累，還有看著摯愛的母親，生命逐漸消逝的痛苦。

隨著化療，阿嬤茂密的黑髮逐漸掉落，留下透滿灰藍色血絲的光頭，阿嬤清醒時光也愈來愈短暫。我難以想像身為第一線照顧者的父親，內心得經歷多大的掙扎與哀傷。阿嬤一度想放棄治療，希望不再受到化療折磨。父親雖沒有多說什麼，但我卻感覺他內心是吶喊著：「我怎麼捨得母親就這樣離去？」

阿嬤離世一陣子後，榮總安寧病房貼心地寄了封信問候家人是否安好？爸爸看著那封信，似乎若有所感。我想，看著親人生命一點一滴流逝，那份難受，始終無法化作言語。那樣巨大的失落與哀傷，也難對家人訴說、難被沒有照護經驗的人理解。那樣沉甸甸的包袱，乘載的不只是失落與哀傷，還夾雜著愧疚、懊悔、痛苦，甚至對自己的失望。這麼複雜難解的情感，又該如何出口？

根據統計，台灣約有一一四萬名家庭照顧者，但僅有二點七％的家庭照顧者曾因情緒問題求助衛福部。大多數人，仍揣著如此複雜的情感生活下去。是不是還可以再做些什麼，讓照護者們得到更多支持？除了政府提供更多的資源，心理衛生的持續普及，讓照顧者周遭的人們能有更多的同理與關懷，也是重要的一步。

八十歲免巴氏量表法案的通過，或許能讓照護者在身體上減緩疲累。但是否也能在心理上幫助照護者？這需要的不僅是政府支持，更是整個社會對照護者角色的重新認識與接納。台灣，還有一段路得走。