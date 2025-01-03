免巴氏量表回歸市場機制 此正其時

立法院日前通過就業服務法修正案，將開放八十歲以上長者，或七十歲至七十九歲癌症二期以上者免巴氏量表即可聘外籍看護。有勞團認為將影響某些群體權益；勞動部表示將使移工「棄重擇輕」，部長洪申翰也說，若需求端急遽增加，可能潛在衝擊很大，將與衛福部研擬如何降低衝擊。

眼見巴氏量表被熱議，筆者以聘用外籍看護家屬身分、積廿餘載經歷，全力支持「免巴氏量表」。

勞團與勞動部的擔憂，筆者都能理解。然而，能夠「讓一名陌生人進駐家中，且是外籍、朝夕相處」，這是沒有辦法中的辦法；面對人口老化的現實，「沒有辦法的辦法」，就是最好的辦法。

從陪伴勤跑醫院看診、區公所領表，到社工師約談、醫師簽名，找仲介，終於「關關難過、關關過」，每次等候「讓我過了吧」的心情，「忐忑」二字不足以形容。向素昧平生者報告景況，已是不堪。面談出來，猶如脫了一層皮，心想，要我下跪我都願意。畢竟，每家有各自的難處要面對，唯一鐵則是：「照顧老殘、人手不會嫌多」。否則，為何長照體系中，「人力」一直都是重要議題？何以居服員嚴重缺乏，讓許多家庭無法適時得到協助？居服員既是如此搶手，需求家庭唯有「自力救濟」。

換位思考，飄洋過海，放著自己襁褓中的小兒，來照顧非親非故的老人家，看社區的外籍看護十餘人，非正式田調：先生在家鄉已自行另娶者過半，包括舍下移工。

至於「免巴氏量表」可能掀起大批外籍看護跳槽？從前陶淵明給兒子的信中，不忘叮嚀：「彼亦人子也，可善視之。」這位不肯為五斗米折腰的隱逸者，卻因一個「下人」而說了這句千載傳誦的話。若擔心掀起搶工潮、看護跳槽，自詡以人權、自由、民主立國的台灣，就看作人際、人道、待人的學習與修練吧。

乏人照顧，在今日以家庭為主的照顧中，仍是許多家庭的需要。回歸市場機制、開放照護人力源頭，包括：政府鬆綁限制外看人數、提升安養機構素質、充裕住院整合照護收容。公共長照系統發展不會因免巴氏量表受挫，卻能讓家屬回歸工作崗位、人盡其才；執政掌權者安老懷少、落實「預防重於治療」，減緩長者跌傷、失能、照顧不及帶來的醫療資源花用。

外籍看護，自己人不想做，供需市場，但見居服員約請不易。何妨讓南向國家進來，對於聘雇家庭、尤以老老照顧者，解決其燃眉之急；面對仍以家庭為主的照顧，開放就業市場，猶如引進外籍生，活絡人力資源、供需市場更具競爭力。況且，對待外籍看護，每個經歷，都是學習。

勞團、勞動部所擔憂者，藉免巴氏量表回歸市場機制，提升人力資源競爭力，此正其時。