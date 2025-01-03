陸抗川普 經濟牌+硬拳頭

川普即將回鍋白宮就任美國總統，面對他聲稱上任首日將對加拿大和墨西哥所有產品徵收廿五％關稅，對中共產品則加徵十％關稅，相關各國皆嚴陣以待。就中共而言，因其已累積四年和川普政府折衝的經驗，應也準備好幾套劇本來對抗川普之關稅霸凌。

依據筆者觀察，中共至少已經有兩手準備來應戰。

其一是利用各國畏懼川普關稅戰的心理，大打「經濟牌」以拉攏日本、韓國及歐洲國家，削弱川普政府可用以抗中的聯盟資產。迄今為止，隨著中共對日本水產品解禁搬上議程，以及對韓國提供單方免簽證，並選派更高階官員駐韓，日韓和中共的高層互動持續升溫。

另「五眼聯盟」的英國，也在去年Ｇ20重啟暌違六年的中英最高領導人會晤，財政大臣里夫斯則訂今年訪中，和大陸副總理何立峰會晤，經濟交往再度成為兩國互動主軸。

此外，除了禁止稀土出口，年前中共商務部網站更公告說，原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項，以及石墨兩用物項對美國出口，此舉對美國軍工企業的產能影響甚大，顯然意圖透過上述管制措施來脅迫美國停止關稅戰。

其二是透過日前舉行的珠海航展大秀軍事「硬拳頭」，這次航展不管是殲廿、殲三十五等各型戰機，以及包括偵察、打擊、隱身、轟炸等任務型態的無人機，還有無人艦、機器狼等武器，皆明顯的突出共軍戰力已經跨世代之躍進。

另中共近期又發布第六代戰機、空警三千的試飛，以及「四川號」無人機母艦列裝等訊息，北京向美國「秀肌肉」的意圖明顯。再加上中共於去年九月廿五日向太平洋公海成功發射一枚攜帶訓練彈頭的東風–三十一ＡＧ型洲際彈道飛彈，射程一萬兩千公里、廿分鐘後準確落入靠近美國夏威夷的南太平洋預定彈著點。

對照過去一年之內，美、英、俄三國各自試射洲際彈道飛彈都以失敗收場，中共釋放的訊息是展現其有能力攻擊美國本土。何況中共尚有射程更遠的東風–五及東風–四十一型洲際彈道飛彈亦在戰備中，這將威懾美國在面對未來台海戰爭是否馳援時，更加謹慎或止步。

總之，美中已經交手了八年，帳面上很清楚：美國不僅未占上風，甚至國內通貨膨脹嚴峻，聰明如川普再就職總統，不可能看不清形勢。在川普心中，台灣離美國那麼遠，未必值得出兵，卻有價值，值得與中共談判交易。至於中共方面，則會持續加大對台的軍事壓力，以壓低台灣交易的價碼。在未來的一段時間，美中是否可能會在檯面上持續這個過程，後續發展殊值密切關注。