避戰為原則 維持現狀確保兩岸和平

美國國防部日前公布年度《中國軍力報告》，這也是拜登政府任內最後一次報告。內容指出，中共不斷強化對台灣在外交、政治和軍事上的施壓，以逼迫台灣談判，同時也將目標設於在二○二七年達成武統台灣的能力。

兩岸關係紛紛擾擾幾十年，近年來隨著中美關係惡化，台灣採取「親美抗中」的政策，加深了海峽兩岸間的矛盾，中共軍機擾台、環台軍演等已成常態，台海也被國際媒體喻為全世界最危險的地區之一。

細究兩岸的走向不外三種。第一是「維持現狀」，在和平相處的前提下各自發展。第二則是「文統」，也就是對岸採用圍堵打壓等各種手段，限縮台灣在國際上的空間，讓外資有所疑慮而不願投資，從而影響台灣的經濟與外交，最終促使台灣走上談判桌，接受統一。

最後一種就是我們最不願意看到的「武統」，以戰爭來決定台灣未來。一旦走上軍事衝突就有很多不同的事態，首先如果美國不出兵協防，以台灣的軍事實力將難以對抗中國大陸之侵略。即使美國出兵，面對的是遙遠的路程，遠水能否能救到近火還不得而知。而戰爭結果不外是台灣勝利抑或兵敗，前者台灣將走向獨立，後者則是被統一。但不論是哪種狀況，台灣都將淪為戰場，遭受炮火催殘，軍民傷亡慘重，產業停擺，社會失序，基業盡毀。烏克蘭就是最好的例子。即便最後贏了戰爭，國力大為損傷，尚需天文數字的重建費用。這不是我們所願看到的。

因此我相信絕大多數國人都希望能維持現狀。然而要維持現狀並非單方面說了算，一定要雙方有共同意願才行。兩岸基於憲法與現況，原本就是「互不承認主權，但也互不否認治權」的矛盾關係，然而就是因為這種矛盾所產生的模糊地帶，才讓雙方有運作的空間。就像過去在「九二共識、一中各表」框架下，創造了一個讓雙方都能「擱置爭議，相互諒解、務實協商」的共識基礎，進行交通、經貿、學術等交流，維持平和狀態。事實上兩岸並不是非黑即白，還是有很多合作的空間，雙方透過互助增加互信，才能避免兵戎相見。

另一方面，目前的親美抗中政策看似有美作為靠山，但過分操作等於在兩強間選邊站，長遠來說並不是台灣國家安全之福。台灣夾在中美兩大強權之間，很容易就成為美國牽制中國的戰略棋子，過度親美抗中、以美國馬首是瞻時，就可能被中國大陸視為挑釁，即使未有「謀獨」之實，但也有可能因「倚美」而成為箭靶，承受戰爭的後果。因此為了避免觸動彼此的敏感神經，減少不必要的怨懟或衝突，「親美和中」應是較為理想的作法。

更何況即將上任的川普總統本質上是一位生意人，對於未來的中美台政策會如何處理目前不得而知，唯一可以確定的是，一定是以美國的利益為出發點。最近剛剛以百歲高齡過世的美國前總統卡特，任內對台灣之作為大家都還記得，前車可鑑，我們不能一味相信美國而將自己的命運交付他人，兩岸的問題需由我們自己用智慧來解決。

雖然現階段我們還是會持續購買軍備、強化國防，但政府應該要以「避戰」做為最高原則，加強雙方溝通、增加互信交流、維持友誼和平，讓台灣永遠是個宜居樂業的寶島，讓兩岸人民能夠同享和平的紅利，才是明智之舉。