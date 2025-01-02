新年許願 祈盼不貪不鬥不騙成日常

揮別貪鬥騙的二○二四，盼望二○二五是個不貪不鬥不騙的年度。

台灣的貪鬥騙到底有多嚴重，先看幾則新聞與朋友的故事。其一、不少高階官員收賄、圖利、貪汙；其二、年近九旬獨居長者被烏俄戰爭與兩岸劍拔弩張態勢嚇到了問：「戰爭來了怎麼辦？」兒少望著電視中立法院全武行、濺血畫面時，質疑：「大人為什麼打架？不能好好講話嗎？」；其三、被網路詐騙七百餘萬的軍官，落得房屋被法拍下場。可見老中少都成貪鬥騙的受害者，青少年更缺乏典範學習對象。

人皆有慾望，慾望多則易生貪念，導致貪贓枉法、敗壞官箴之舉層出不窮，甚至蔚成「上行下效」惡風。如何肅貪、營造廉能社會，考驗執政者智慧，否則必遭帶頭引貪之譏，社會亦可能走向沉淪。

當國際戰亂頻仍，中美較勁、兩岸紛擾不安、政黨爭鬥不歇時，誰能安撫百姓惶恐難安的心？尤其逢中必反、縱放青鳥亂飛、政黨亂鬥、側翼混淆視聽…，都讓人無所適從、寢食難安。

如何避戰不引戰，以烏俄戰爭為殷鑑，謀求兩岸和平穩定與國際認同是當務之急。祈盼朝野理性協商，政府約束青鳥與側翼生事，兩岸平心靜氣謀求和平最大公約數，讓百姓日可安居樂業。

騙是貪的攣生兄弟，網路、社群平台處處是陷阱，詐騙集團化身不同角色「引君入甕」，ＡＩ也成詐騙助力，民眾防不勝防，不少民眾、長者積蓄一夕被詐光騙淨，陷入困境。但政府似乎尚未找到有效打擊詐騙之解方。更且，曾以禮義之邦為傲為榮的國家，如今卻產出不少居高位領高薪、鮮廉寡恥之輩，政府某些舉措又被質疑是騙取民心的話術，實在無言。

貪鬥騙皆源於「四維不張」，一個無禮、不義、缺廉、寡恥的社會，如何求得政治清明、百姓無所畏懼呢？呼籲執政當局莫將政治當「最高明的騙術」來蠱惑百姓，以免飲鴆止渴，陷國家於孤立無援之地。

歲初，祈盼國人擁有廉潔自守、不鬥不騙、尊重互助、安和樂利的生活，就在二○二五這一年，和往後的長長久久。