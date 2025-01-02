總統隨網紅起舞 台版風聞言事

網紅拍攝「中國統戰紀錄片」稱目前可能有廿多萬台人申辦大陸身分證，陸委會表示將嚴查。元旦賴清德總統又以「免錢的最貴」、「民主無價，自由不能折現」提醒國人勿入歧途，放大了傳聞。我不禁想起古代「風聞言事」制度。

「風聞言事」意指根據傳言檢舉上報，乃中國各朝代沿用以糾舉不法、監察百官的一種方式，對貪腐違紀有一定震懾效果，但運作上容易招來捕風捉影、不負責任的誣告，同時引發官僚間相互攻訐、黨同伐異，甚至淪為皇帝製造恐慌、壓抑群臣的工具。

兩岸人民關係條例規定，台灣人民不得在大陸設有戶籍或領用護照。立法目的除維護國安考量，主要在於避免雙重身分造成權利義務重疊或衝突、不利行政管理。

然而，綜合大法官相關解釋，援引兩岸人民關係條例限制或剝奪人民自由權利時，應符合必要性與比例原則。因工作、求學、依親等因素暫居大陸台人不在少數，其中或有出於現實生活便利需求而在當地設籍、申領居住證，甚至公民身分證，與國家認同或政治效忠無關。就像前總統蔡英文曾說過，居住證「只是一張卡片」。何況按經驗邏輯，有心充當中共在地協力者，何必刻意申領對岸身分證？倘無客觀事實足認妨害國安，或造成類似雙重國籍濫用健保等福利資源，此際有無大砲打小鳥、嚴格查核必要，個人存疑。

細觀網紅所揭露內容，不過道聽塗說，無從核實，自欠缺可信度，實不知陸委會所謂參考價值何在？近期內政部以南投縣前議員史雪燕未放棄中華人民共和國國籍為由逕予解職，及阻擋民眾黨李貞秀遞補不分區立委的爭議作為，加上此番總統與陸委會隨網紅起舞，及王義川加碼要求對民代優先嚴查，很難不讓人懷疑：整起事件會不會是中央廚房式結合網軍、綠委、行政機關，劍指陸配參政的政治操作？

還記得之前曾研擬以註銷戶籍反制居住證，最後卻無疾而終。可見政府真欲大規模查處，在兩岸無合作機制下，勢將困難重重、錯漏叢生，恐因此賠掉執法威信。再說蒐證不易，最終或不得不藉助如「八炯檢舉陳玉珍」的手法以達任務，加上因剝奪選舉、罷免、任軍公職權、註銷戶籍等連帶所衍生的相關法律糾紛，可以預料屆時人人自危、爭訟層出不窮，重蹈「風聞言事」覆轍。

奉勸當局記取歷史教訓，在採信附和網路言論出手前，宜三思而行。