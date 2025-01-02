統一沒有時間表 台也別捋虎鬚

張系國教授日前投書民意論壇指稱，大陸無人機航母四川艦下水，到成軍需要兩三年。有了四川艦，中共攻台可同時萬（無人）船齊發及萬（無人）機齊飛，所以推測中共準備就緒攻台大約在三年後。

大陸國關學者閻學通則於去年撰文表示，未來四年，北京會將注意力集中在重振經濟，不會制定統一台灣時間表。中共二十大報告中明確提到「高品質發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務」。換言之，解決台灣問題並非當務之急，自然也就沒有迫在眉睫的所謂時間表。

對於大陸是否有統一時間表，大陸官方刻意避談，美國方面，尤其是軍方則不斷炒作，近則指稱二○二七，中則猜測二○三五，遠則斷定二○四九。表面看來各種說法都言之成理。其實都有共同盲點，就是只從自己的角度去推論中共的想法，而且只專注確定因素，忽視不確定因素。

大陸發動統一行動，原則上是主動為之，但也不能排除被迫為之的可能。颱風來襲，可以預測、事先做因應準備；但是地震難預警、令人措手不及。大陸如果訂出統一時間表，台灣還可以及早因應。沒有時間表反而更可怕。

有一則寓言故事說，有一隻獅子在樹下休息，小豹以為獅子睡著了，就撥弄獅子的鬍鬚。忽然間，獅子揮出一掌，小豹當場斃命。兩岸關係也是如此。

賴總統就任後，兩岸間的敵意不減反增。希望執政者從新的一年開始，能停止觸碰北京的底線，不要繼續炒作富有台獨意涵的聯大二七五八號決議。小心駛得萬年船，這是二○二五年應許的願望。