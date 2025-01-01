川式狂言 卡特會怎麼想

人稱「花生總統」的美國前總統卡特，以百歲高齡辭世。對我國而言，他背棄了中華民國，對巴拿馬而言，他歸還了巴拿馬運河，這也讓卡特與揚言要收回運河管理權的川普，意外產生連結。

川普日前在一個名為「美國關鍵時刻」的保守派年度盛會上說，巴國對美國的船艦收取極不公平的巴拿馬運河使用費，且中國控制這條國際重要水道，運河不該落入敵人之手，必要時將收回運河管理權。他特別點名卡特以一美元的代價售出運河區的不是。

一九一四年美國繼法國之後，建成連通大西洋與太平洋的巴拿馬運河，並取得永久管轄巴拿馬運河區及其防禦設施的權利。然而，巴國人民始終認為這是侵犯主權的行為，爆發多起交還運河區的抗議示威，最嚴重的當屬一九六四年運河區暴動，造成雙方數十人傷亡。

十年後，美巴雙方展開歸還運河區的談判，一九七七年卡特與巴國簽訂《巴拿馬運河條約》，美國逐年交還運河區的權利予巴國，並於一九九九年終由巴國完成接管，期間雙方加簽保證運河區永久中立的協議。因此，除非川普採取軍事行動，否則無法再取得運河管理權。

川普對運河的關切並非首次，前年八月他接受福斯新聞訪問時表示，他當選可從大陸手中拿回運河管轄權。

當選後，他多次在社群媒體發表類似言論，這次會受到特別關注的原因是，他要收回運河區管轄權的主張。筆者從三個面向解讀整個事件。

首先，至今許多保守派美國人仍反對歸還運河，川普利用保守派聚會提及收回運河一事，符合保守派的信念，可鞏固其基本盤。其次，去年運河管理局啟用新訂位系統，預估每艘船艦通行費將增加七千美元開支，對於使用運河量最大的美企是一大負擔。川普藉由放話威脅巴國降價（雖機會極微），可回饋產業金主們大選時的贊助，進而要求巴國將銅礦給予美企優先開採權，無論將來結果如何，他都有所交代，是絕對的贏家。

第三，川普聖誕節透過其「真實社交」媒體平台，特別向駐守運河的解放軍祝賀，遭到巴國親美總統穆利諾嚴正駁斥，因為他擔不起拱手再讓出運河主權的歷史罪名。川普放此混淆視聽假消息的目的是，對內可強化中國威脅感，對外可合理化與他國衝突時的行動，甚至真的作為出兵占領巴拿馬運河區的藉口。

事實上，至今無任何證據顯示有解放軍在巴國任何地區活動，如果真有，美國南方司令部早就公布證據。此外，雖然二○一六年以來運河區內，舉凡航道擴建、鐵路網系統、發電廠、運河大橋等建設，幾乎都是由大陸的工程集團承攬，而位在運河區兩端，各有一座李嘉誠和記黃埔集團租借經營的貨櫃商港，但運河區中立化的規定，沒有任何國家有權控制，連美國也不例外。

商場談判的手法經常是高條件，聲勢大，可妥協，成交易，川普的運河說符合談判技巧，卻有傷盟國間的信賴。共和黨策士歐康諾指出川普近來的言行是想重啟門羅主義，再次獨霸西半球，以遏制中國經濟與財政的入侵。筆者認為機率不大，因為時代已改變，國際多元化，訊息速度快，單單海地的動亂，委內瑞拉的專制，美國都避之唯恐不及，更遑論控制整個拉美。卡特如果地下有知，對川普的狂言恐也無語問蒼天。