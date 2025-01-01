卡特能拆北韓核電 難解台灣核廢

美國前總統卡特於去年十二月廿九日以百歲逝世，一九七九年任內和中國大陸建交、並和中華民國斷交。一九九九年三月應時任連戰副總統邀請來訪，本人有幸為低階核廢料境外處置問題向他請益。

當年台電低階核廢料最終處置政策採境外處置為主，北韓有一座俄製似烏克蘭車諾比的核電廠，可同時取出用過核燃料供提鍊鈽作為核武原料，對朝鮮半島構成威脅。卸任的卡特總統先透過洛克斐勒基金會遊說，再由他出面協調南北韓，最後由南韓、日本、澳洲、加拿大、美國共同出資承諾新建一座美式輕水式核電廠，並拆除北韓唯一的俄製可提鍊鈽的核電廠。

當時，台電和北韓「高麗電腦中心」（ＫＣＣ）簽低階核廢料最終處置合約，將台電低階核廢料送至北韓金剛山掩埋，但在合約尚未生效前就被媒體曝光，引起南韓強烈的反彈。南韓低階核廢料最終處置政策是以境內處置為主。從尹錫銳的戒嚴案爆發迄今，讓國人更了解南韓的民族性，韓國電力公司選擇低階核廢料處置場時，也曾遭遇極強烈的抗爭，引發部長請辭，甚至韓電員工汽車都被焚毀。

南韓對台灣反彈的理由是核廢料會汙染朝鮮半島。北韓金剛山盛產鐵礦，有數個大廢礦坑，適合做低階核廢料處置場，北韓的低階核廢料早已安全存放其中一個廢礦坑。南韓記者來台訪問時，當時任職核能後端營運處處長的本人，還陪同到蘭嶼參訪儲存場，就連德國法蘭克福論壇駐北京記者都來訪問過本人。南韓當時還曾威脅要用漁船阻止運往北韓的船隻，最後透過美國眾議院議長金瑞契出面利用出訪韓、日、港、陸時來台當面向李前總統喊停，致合約未生效前即胎死腹中，也才有後來的馬紹爾及俄羅斯處置合作等議題。值得一提的是，不久在金大中上任南韓總統後，要和台電合作送韓電核廢料至北韓金剛山處置。

一九九九年三月，我趁卡特應連戰副總統邀請來台參加慈善活動，當天晚上到他下榻的西華飯店為北韓處置合作案向他請益，在座尚有兩位政務官及台電一位副總。卡特說，因本案涉及南北韓、中華民國及美國之間複雜的地緣政治關係，以致未能獲得境外處置。求人不如求己，自己的問題應自己解決，南韓最後也能自行解決，這完全看執政者的智慧，迄今全世界有低階核廢料的國家，均未聞核廢料最終處置之問題。