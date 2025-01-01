老人免繳健保費 健保會破產？

最近最夯的議題是老人免繳健保費，不過昨日立院國民黨認為尚有討論空間，本案因而暫時踩煞車。觀諸整起事態發展，官員的論述都夾雜太多政治語言的話術，醫界也隨著起鬨，民眾根本搞不清楚健保的財務問題。國民黨朱立倫主席說老人健保補助，金門、馬祖、澎湖、新竹市與六都等十縣市都有了，已涵蓋全國逾三分之二人口，沒有的是較窮或弱勢縣市，修法是要讓比較辛苦的縣市長輩也獲得一些健保補助。醫界最在乎的健保總額是沒有減少！「老人免繳的健保費」都是由各縣市幫忙繳費給健保署，也是社福預算的再調整，對爭取有老人家庭的選票絕對有幫助。說穿了，地方政府要做好人，想要讓中央來埋單，將地方的財政壓力甩鍋給中央。

問題不在於三八四億元健保費從中央或地方出，重點是看病不用錢的「社會福利」概念必然會造成醫療行為的點數失控，會讓醫界最在乎的點值完全崩壞。日本也是老人化社會，過去，對年老病人的看病免部分負擔，他們發現很多病人就會常到醫院看病像逛街，二○二二年起，他們對於老人家的醫療服務也是有部分負擔。我一直呼籲「使用者付費的部分負擔」讓人民有費用意識，才能真正有效展現台灣健保的價值。

任何一個組織絕對不能忽略財務管理的現實面！台灣醫界主流的聲音是認為政府健康投資與ＯＥＣＤ國家比較相對不夠。事實上，醫界都不敢面對所謂的不必要醫療行為，目前門診使用了百分之七十的資源，真正照顧急症、重症住院病人的醫療同仁卻得不到合理的醫療給付。所以醫護界才會有血汗醫院的困境，唯有務實調整醫療支付標準才能改善被扭曲的醫療生態。

破產通常指一個人、公司或其他實體無法自付其所欠的債務狀態，依目前健保法的運作，健保的財務是自給自足，我國的總額是屬於「支出上限制」，所以每年總額成長都還是有個天花板。可是醫療服務、檢驗檢查和藥品點數是可以無限上綱的，要怎麼把點數控制下來，就牽涉到整個健保的務實管理。目前要推出各醫院總額自行管理，病人一直來就醫，醫院怎麼去管理每個醫生的看病？真正該給病人好的治療、需要的治療，這是我們當為醫療人員的責任，甩鍋的健保管理應該會造成醫療人球的困擾。

賴清德總統提出「健康台灣」的藍圖就是要減少台灣的不健康餘命，實務上，就是要將慢性病的糖尿病、高血壓、關節炎、癌症等等的醫療照顧做好，只能期待家醫科醫師要擔當這把關的責任。

長久以來，台灣健保是社會福利或社會保險的醫療照護，一直是學者與醫界討論的議題，我提醒「健康台灣委員會」缺少了公衛學者的代表，我相信唯有醫界與公衛學者透明的對話溝通才能創造台灣健保進步的空間。

個人認為務實的健康政策是政府的責任，優質醫療服務需仰賴醫療體系的同仁，接受醫療照護的民眾也必須承擔的責任。此刻，落實分級醫療是台灣醫療改革的關鍵政策，「使用者付費的部分負擔」作為配套，才能夠真正讓全民健保脫胎換骨。