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啊，原來中華民國還在

聯合報／ 周玉山／前考試委員（台北市）

來到台灣的大陸人士，包括遊客、學生、配偶等，初次抵達機場，看到青天白日滿地紅旗，不免驚嘆：「啊，原來中華民國還在。」

從一九一二年一月一日起，歷經臨時政府、北洋政府、國民政府、中華民國政府，中華民國至今邁入一百一十四年，一天也沒有中斷。有人聲稱我們的國家早已不存，卻聞這個「歷史名詞」而色變，張皇失措，窮於應付。請問，我們會害怕大清帝國嗎？

一九四五年十月二十五日，台灣終於光復，回歸中華民國，我們同時領有兩岸。一九四九年十月一日，中共推出「中華人民共和國」，國家從此分裂。一九六五年，毛澤東自承「搞出了第二個中國」，深表後悔。其實，當時全球十餘個「人民共和國」，就是蘇聯附庸國的共稱，但毛澤東也樂當「太祖高皇帝」，埋下兩岸不能統一的禍根，正如聞一多先生的呼喊：「這不是我的中華！」

我們的中華，也就是民國，曾為亞洲第一大國，榮耀及於鄰邦。大韓民國之名，即追隨我國而想定。緬甸為了感謝我國的援助，仿效青天白日滿地紅旗，製作了原先的國旗。印度為了感謝我國的援助，特請中華民國大使羅家倫先生，參與設計了如今的國旗。凡此皆拜孫中山先生的建國，以及蔣介石先生的德澤所賜。

一九四九年十二月十日，蔣先生退守台灣，成為西方媒體所說「中國抵抗的象徵」。一九五○年三月一日，他復行總統職務；同年四月，立刻實施地方自治，台灣從此推行選舉，首先是普選縣市議員，最後是普選總統。蔣先生在中共「解放台灣」聲中，踏出正確的一步。那時沒有黨外人士的壓力，他即知即行，大陸至今則仍無真正的選舉。

稍早的一九四九年二月，大陸尚未赤化，蔣先生就在台灣實施土地改革，不但耕者有其田，且土地資本轉向工業，因此發展了經濟。二十世紀五十年代初期，兩岸不約而同推行土改，結果大陸殺害了兩百六十多萬個地主，耕者依然無其田，台灣沒人因此而流血，立判高下，別如天淵。

一九四九年六月，蔣先生就在台灣改革幣制，以四十萬兩黃金為儲備，發行了新台幣，穩定了金融。一九六八年九月，他又實施九年國民義務教育。世新大學前校長賴鼎銘先生表示，若非此制度，他可能只有小學畢業，不可能成為博士。一九七二年五月，蔣經國先生出任行政院長，在蔣介石先生的規畫下，經國先生推動了十大建設，其中包括中山高速公路。這是兩岸第一條高速公路，出現在台灣，是蔣氏父子建造的。

中華民國在台灣，這塊最後的國土，由於未被赤化，使我們遠離鎮壓反革命、三反、五反、肅清反革命、反右派鬥爭、三面紅旗、大饑荒、文化大革命、反資產階級自由化、六四屠殺等，得以改良政治，發展經濟，推廣教育，成為世人目光之所在。二○二四年總統選舉前夕，兩岸四黨—包括國民黨、民進黨、民眾黨、共產黨，異口同聲，稱頌經國先生，說明人心之所向。在他之後的總統，可以自省嗎？

因為有中華民國，我們安身立命，免於恐懼，大陸人民也多了選擇，少了絕望。陸生來台不久，就問我入籍中華民國的方法，並說已獲父母的同意。學者來台觀選後，淚流滿面，因為從來沒有機會投票。我研究大陸多年，最大的信心來自訪客，能不以禮相待嗎？中華民國使我們的同盟者愈來愈多，稱我們為「藍色中國」，有別於毛澤東的「紅色中國」。一元復始之際，祝藍色中國其壽千春！

毛澤東

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