林姿妙判刑 藍應防2026骨牌

國民黨籍宜蘭縣長林姿妙涉貪案一審宣判，遭判圖利罪、特殊洗錢及財產來源不明罪，合併徒刑十二年六個月，褫奪公權六年，不僅引發震撼，更直接衝擊國民黨二○二六年宜蘭的政權延續；無獨有偶，去年七月中旬，國民黨新竹縣長楊文科也被控涉圖利護航相關罪責起訴，對竹縣選情投下變數，藍軍未必穩操勝券，加上政治局勢混沌的新北市、彰化縣、雲林縣，只要骨牌效應發酵，二○二六年的藍軍選情勢必艱困。

先看宜蘭，林姿妙被判刑，依法一審有罪即停職，二○二六年選前二審被判有罪則要解職，屆時政院勢必換上親綠人士代理縣長為選舉鋪路，藍軍要保宜蘭更加困難，特別是綠軍一直視宜蘭為「民主聖地」，亦有被點名人選，除前次和林姿妙對陣、囊括百分之四十一得票率的江聰淵外，工程會主委陳金德、前立委陳歐珀等亦動作頻頻；反觀藍軍，雖有立委吳宗憲「球來就打」，但其與地方連結不深，在地又無強將足以抗衡綠軍，林姿妙被判刑更可能成為綠軍收復宜蘭及翻轉國民黨地方強勢執政的破口，成為第一張骨牌。

至於新竹縣，雖然是藍軍大本營，但楊文科被起訴確實對藍軍日後布局產生頗大影響，一來綠軍可連結宜蘭，用「涉貪、圖利」來貼國民黨標籤，重塑「清廉勤政」或「肅貪」印記，二來即便起訴，楊或仍想布局嫡系參選，維持影響力；而藍軍內部，黨團書記長林思銘及地方經營頗具成效的立委徐欣瑩也躍躍欲試，情勢本就複雜，遑論原本親藍的老縣長鄭永金轉投綠營，其子鄭朝方更擊敗國民黨前立委林為洲當選竹北市長，也兼民進黨縣黨部主委，政治實力雄厚。

藍軍在縣長被起訴及人馬需整合的這些變數上無法掌控外，也得正視民眾黨態度，畢竟新竹市長高虹安雖然一審被判刑停職，但黨籍前立委邱臣遠代理市長已據戰略高地，若新竹縣市要卡住綠軍挺進，藍白合作便勢在必行，藍軍若要保住竹縣優勢，便無法縣市通吃，如何釋出資源讓白軍埋單？在藍軍新竹內部情勢已然複雜的當下，都是困難課題。

至於新北市，侯友宜雖有執政優勢，台北市副市長李四川參選機率拉高，但新北攸關總統賴清德的連任戰役，綠軍勢必徵調強將叩關，無選戰經驗的川伯能否維持優勢則有懸念；至於彰化縣，藍軍立委謝衣鳳雖具形象與地方實力，現任王惠美是否力挺仍有懸念，遑論地方也擔心謝家縣長、議長全碗捧去。

最後則是雲林，綠軍立委劉建國參選態勢明顯，特別是在前縣長蘇治芬出任畜產會董座後，綠軍整體布局戰略清晰，就是要對決藍軍可能人選立委張嘉郡，而張家在雲林樹大招風，選情膠著時，難保不會有什麼無中生有、捕風捉影的疑案，擾亂選情；特別是綠軍為保二○二八政權，只能全力搶攻藍軍城池。是以，藍軍針對林姿妙被判刑應審慎以對，整體布局回防，嚴防骨牌效應，才能控制局面。