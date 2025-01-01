科技．人文聯合講座／年度字詞的回顧與展望

每年歲末，世界各地的年度字詞陸續出爐，適度反映普羅大眾心聲與社群媒體焦點。茲簡述一些二○二四年度字詞的來龍去脈，以饗讀者。

聯合報二○二四「台灣年度代表字大選」由「貪」字拔得頭籌，反映國人相當痛惡當前政治人物的貪贓枉法，同時也警示大家切莫因貪婪而沉淪在道德敗壞的物欲橫流裡。

日本漢字能力檢定協會二○二四「今年的漢字」為「金」，該字第五度被日本選為年度漢字。每次選中「金」的年份，正巧都是奧運的舉辦年，可見他們對國際體育賽事的重視。這些年日本重點發展的成果豐碩，在本屆奧運勇奪廿面金牌，名列世界第三。此外，日本政局不穩，自民黨深陷「裏金問題」的政治獻金醜聞風暴，在眾議員總選舉中大敗。

南韓大學教授們選出的二○二四年度四字成語為「跳梁跋扈」，諷刺南韓執政當局如同興風作浪的跳梁小丑，其行徑獨斷橫行，專恣跋扈。在這次調查中，超過四成的教授選擇「跳梁跋扈」為最能代表去年的「四字成語」。妙的是該問卷調查的截止日還在南韓總統尹錫悅宣布全國戒嚴前，否則必將遠遠超過四成，但這也顯示尹錫悅的意外出槌之舉，正是「跳梁跋扈」的冰山一角。

牛津詞典（Oxford Dictionary）選出的二○二四年度字詞為brain rot（腦腐），表達大眾對社群媒體速食內容疲勞轟炸人腦的擔憂。「腦腐」一詞首見於美國作家梭羅的《湖濱散記》，他說：「雖然英格蘭努力治癒馬鈴薯腐爛病，但不知是否有任何努力設法治癒腦腐病？—這種病的流行更廣泛、更致命。」可見對五光十色腐化人心的擔憂，古今皆然。

劍橋詞典（Cambridge Dictionary）選出的二○二四年度字詞為manifest（顯化），該字近年流行的用法是「想像實現你想要的東西，相信這樣做會讓它更可能發生」。雖然「心想事成」很美好，但專家警告說「它可能導致危險行為或宣揚錯誤信念，例如疾病可以透過願望消失」，大家切莫盲思濫想。

柯林斯詞典（Collins Dictionary）選出的二○二四年度字詞為brat（頑童），該字原意為小屁孩，但其新意為具備自信、獨立和享樂主義的態度。自英國歌手酷娃恰莉推出《Brat》專輯後，它已經發展成為某種文化運動，許多人開始接受這種赤子童心的生活方式。

韋氏詞典（Merriam-Webster Dictionary）選出的二○二四年度字詞為polarization（極化），在同溫層網路效應下，這恰好是兩極化政治光譜雙方都同意的一種現象。極化將大家分裂成截然不同的對立面，使得彼此長期處於極端的對立狀態，實乃現代文明極為迫切的危機。

經濟日報選出的「二○二五經濟關鍵字」為「緩」，預期今年經濟成長放緩和通膨壓力減緩。「緩」看似消極，但實有其積極面，故大家常說「急事緩辦，事緩則圓」，不要一味求快，只顧眼前小利，以免落得欲速不達的下場。

揮別二○二四，迎向二○二五，祝福大家一切美好。（作者為台灣大學資訊工程系教授）