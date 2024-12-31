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台海有事？看習何時拿軍頭祭旗

聯合報／ 張系國／小說家、科幻雜誌幻象創辦人、美國匹茲堡大學榮退教授

大陸獨門發展的無人機航母四川艦下水了。從下水到成軍多半還需要兩三年。有了四川艦，中共攻台可同時萬（無人）船齊發及萬（無人）機齊飛。所以我推測中共完全準備就緒可以攻台大約在三年之後，也就是二○二七年。

中共最近發展的武器都非常厲害，包括無人機航母、毀滅無人機死光炮等，顯然準備打好下一次大戰。而台灣從美國買到或拿到的武器坦白說都已落伍。

但另一方面，習大大才把海軍上將撤職查辦，可見中國海軍貪汙老毛病又復活了。當年甲午戰敗就是因為貪汙，這毛病不改，船堅炮利也未必有用。值得注意是這位上將是福州人。福州造船廠是有數百年歷史的老造船廠，福州幫一向是中國海軍重要派系。這也顯示儘管換了政權，幫派的力量仍然強大！

我們看中共要注意他有進步的一面，但是也免不了傳統貪腐的包袱。像美國也是貪腐過分。真正優秀的諜報人員並不一定需要特殊管道，分析日常新聞就可以知道很多事。但是諜報人員必須有足夠知識。例如中共海軍上將被解職一事，要了解中國海軍的派系和貪汙的傳統就明白事情非同小可。

一個長官貪腐的部隊士氣不會高昂，面對強敵更無法打勝仗。所以我另一個看法就是要注意習的決定。什麼時候他拿幾個軍頭開刀甚至槍斃，這就是祭旗，表示他準備有大動作，台海有事了。

中共 海軍 貪汙

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