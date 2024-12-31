泥菩薩過江 政戰哪敢不沉默

廿八日「政戰沉默 國軍人力流失藏危機」一文，筆者以一個在政戰崗位廿八年退伍老兵，擔任過總部署級政戰部主任的中級政戰幹部，對所言「輔導長與心輔官在缺乏足夠支持與資源的情況下，無法有效發揮政戰職能，未能改善軍隊的工作環境與文化」，基本上同意，但何以致之？

民國十三年黃埔建校，政戰即已負起精神戰力工作，東征北伐抗戰，政戰制度起了關鍵精神戰力。抗戰後共產黨透過輿論攻擊，迫使政戰離開軍中，共諜大量滲透國軍。現在媒體談論的柯文哲「傅冬菊計畫」，指的即北平市長傅作義受加入共黨的女兒傅冬菊游說降共，是政戰離開國軍，反情報失靈最具代表性的大案。蔣中正總統復行視事，知道政戰制度須重建，特命經國先生任國防部政治部主任並創立政工幹校。經國先生過世，人亡政息，政戰開始走下坡。

政戰人事調派、考績，主官一槌定音，各軍種單位主官乃前後期學長學弟，官官相護，貪腐雖有反映系統，最後處置仍由其上一級學長主官批示，揭發的下場，弄不好成拉法葉尹清楓第二。筆者政戰生涯，遇這類貪腐揭發後仍逍遙法外，無法撼動之事何止一、二樁？

政戰在軍中擋人財路，被打擊是「罪有應得」，以協助經國擘畫政戰制度的王昇為例，根據國史館《王昇日記》，記載參謀總長郝柏村對王昇透露：「過去我總認為你的調職（外放巴拉圭大使）是一件平常的事，現在我才知道原來是有政治的因素，一直到現在打擊你的人尚未停手。」

一○二年「國防部總政治作戰部」歷經調整更名為「國防部政治作戰局」，原來編階上將主任逐漸降編為中將局長，位階低，加上監察權被剝奪，對各個三星、四星上將軍頭間複雜關係，難發揮安全閥作用。若目前要政戰能起防弊、防腐、防滲透作用，政戰自己都泥菩薩過河自身難保，哪來膽識過問那些違紀犯法的長官？該文所說「政戰未能從組織文化和結構層面正視這些問題」，致基層「缺乏足夠支持與資源」並未切中核心，問題的核心已被更高層解構。

政戰人員是軍人兵變的阻欄索，民國五十三年湖口裝甲兵副司令趙志華兵變，即是在該單位工兵指揮部政戰處長朱寶康中校的機智制止。政戰七十五年來已為台灣民主排除政變障礙，鋪平道路，打了一場美好的仗，至於要不要政戰退出歷史舞台，鳥盡弓藏？只望別在我們走時，還給我們後脊背潑一盆髒水。