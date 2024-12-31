卡特斷交衝擊給賴的啟示

美國前總統卡特廿九日於喬治亞州平原鎮家中，以百歲之齡過世。國人對卡特印象最深刻的是，他在總統任內與中華民國斷交。

一九七八年五月，時任美總統卡特派國安顧問布里辛斯基訪中，為建交談判鋪路，十二月十三日美駐北京辦事處主任伍考克與鄧小平會談達成建交條件後密電白宮，卡特遂決定提前於十五日宣布和北京關係正常化，與台北斷交、毀約撤軍，卡特一切行動在國會休會期皆隱瞞國會議員。台北時間十六日凌晨，蔣經國總統才被最後告知。卡特於電視廣播表示，與北京關係正常化是他送給美國人的耶誕訊息，至於台灣，將成立非官方性質的機構處理。

卡特此舉基於與北京全面交往的需要，根本無意確保台海議題和平解決，若非美國會兩黨議員不滿卡特對中政策，主動制定包含安全條款的「台灣關係法」，斷交後台灣的安全可能面臨諸多挑戰。時至今日，駐美代表處上下無一不熟諳當年制定台灣關係法的背景和內容。

斷交二十年後，一九九九年卡特夫婦訪問台灣表示，他曾提出該法，也稱許台灣在二十年後各方面長足的進步。事實上，卡特查看該法的安全條款後，原無意簽署，但迫於國會壓力下不得不妥協，他任內無意忠實執行台灣關係法，嚴格限制與我政府交往，四處掣肘；行政部門則對北京展開建交後的蜜月期，天安門事件後，華府才稍事收斂。

卡特四年任內外交並無重大建樹，卸任後不久重新活躍於國際和外交事務，穿梭於中東、北韓及俄羅斯等地，八一年卡特於北京受到熱情接待，八七年二度訪問後說，任內最欣慰的是促成關係正常化，殊不知卡特的片面決定對我如狂濤衝擊民心士氣，外長沈昌煥請辭，民眾走向街頭抗議，增額中央民代選舉延期舉行。我駐美大使館被迫遷離至華盛頓特區外，幸有銜命赴美談判的楊西崑次長以外交手腕保住我雙橡園古蹟，至今已成我代表處國慶酒會場地。

卡特晚年訪台的言論全係為他專斷獨行自圓其說，不足以觀。他留給民進黨當局的提示是，美國對北京的政策一向高於對台北的態度，後者附屬於前者，美國最終利益更優於前者。美新總統川普仍將與中共持續交往和競爭，除非北京執意與華府公開決裂，川普對台仍維持不冷不熱溫度。部分國人無須對川普抗中抱持不切實際想法，維持台海的和平與穩定是賴清德總統首要之務。