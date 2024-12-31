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科技．人文聯合講座／從「角色扮演」到「自我人設負責」

聯合報／ 郭瓊瑩

「Cosplay」係自日文轉化來的英文名詞，簡單的說是透過外表的扮裝扮演另一個「非我」的角色，以滿足對另類「自我」的想像與期望。許多年輕人喜愛在不同場合應時應景扮演多重不同角色上場，一方面是自導自演，另一方面也可挑戰轉換時空與角色責任分擔之新奇感。

而此「Cosplay」原來只是特定節慶活動之一種「演出」，而今，除了運用ＡＲ、ＶＲ科技可在特定地點走入時光機外，更具體地將「人」本身即時現地融入歷史場景，昇華成「變裝」的「我」以融入多元之空間情境中。

今日各國許多景區興起租借當地歷史朝代服裝，透過外型裝扮，將「自我」真正融入場景中，如最早的京都花街祇園、官川町、先斗町、花見小路等，得以讓遊客也變裝成時光隧道中之花妓、舞妓，以體驗遊街之臨場感。而今在韓國、中國的歷史街區、風景名勝中亦常見為旅人而設計的「變裝套裝服務」，包括大人與小孩。此亦逐漸形成旅人與景物疊圖成擬真的「假象」。當然，正如在京都花街中，當您細觀時間、裝扮者的表情、舉止、儀態，即便服裝再真再美，亦得以看出其真偽與否。

而另一個有趣的當代名詞是「人設」，亦即個人形象之規畫設定與外在衣著穿戴，而最關鍵仍繫於自我內在素質與專業能力之綜合展現，是否得以由內而外表裡如一。

公眾人物尤其是娛樂圈之明星、政治人物均會有專人為其打造「人設」，而要維持「人設」之亙久，其形象與品牌經營自是不易。外表之裝扮很容易鋪裝成型，惟發自內心之氣質、品格，甚而是天生即有的智慧ＤＮＡ。這些卻無捷徑，它必須是內斂入滲成人格特質與待人處世之外顯價值觀與作為，稍一疏忽或偏離軌道，其人設很容易為外人所察覺出，畢竟那股深融於血肉筋脈中之「氣」「質」與儀態是很難偽裝的。即便可能短期有成效，若未能因「外」而「內」，不斷吸收學養，涵養人格，嚴謹自律，則「人設」自有其崩解現形的一天。

今日許多政治人物、社會名人（Celebrity），其所以歷久不墜，主因其個人特質（Personality）與專業能力（Capability）是一直真實對等互相加持，累積延續粹煉發光的。而同樣的，許多名人會曇花一現，除了令人感嘆其人設之崩解外，究其因，更是德不配「型」之反差諷刺，而終致形髓脫離人格蕩然之下場。

「Cosplay」可以大膽變臉變裝，而「人設」也可以周延規畫定位，正如俗話說的「表裡如一」「內外兼修」，這是前人早有智慧觀察妙筆生花與變臉特技，再如何包裝外在形象，當核心價值中那塊如鑽石般堅硬的「真」與「誠」質變了或磨損了，則其「人設」將永不復還。名人們豈可不謹言慎行？而凡人們似更應忠實作素顏素裝的自我！（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）

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