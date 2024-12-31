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老福法修法 有造福老人嗎

聯合報／ 程仁宏／消基會名譽董事長、華夏文教基金會董事長（台北市）

國民黨立法院黨團原預計在二十七日院會通過《老人福利法》，讓六十五歲以上且所得稅級距在百分之二十以下的長者免健保費，由中央政府全額補助；但在醫界等出現異聲後，行政院也表態無法同意，中央將大增三百八十四億元支出，國民黨黨團書記長林思銘表示，三十一日再召開黨團大會討論。《老人福利法》修正草案有造福老人嗎？

以今年度六十五歲以上長者粗估有四百六十七萬人，依百分之二十排富級距，等於全國百分之八十三的長者，超過三百八十七萬人都不用繳健保費，這是造福老人嗎？還是年輕人獲益？

目前健保費是依六類身分及薪資收入計算投保金額，有工作的人要為自己和眷屬或直系血親一起投保；六十五歲以上長者退休後依附眷保在子女身上，若免繳健保費是減輕年輕人的負擔，但也引發有能力者、有錢人不必繳健保費的公平性問題。國民黨團隨後提出修正動議版本，改為六十五歲以上且綜合所得稅未達百分之五的長者，健保費由政府補助。

《老人福利法》的修正，是該考量健保財務的承擔與加強照顧年長經濟困難之弱勢者，是該精算後再做最妥適的決定為宜，尤其維護健保永續性的前提是健保財務的穩定性，若健保財務嚴重失衡，健保制度將搖搖欲墜，最終受害的將是全體國民。

本議題也引發出六十五歲退休長者的健保「必須依附子女納保」的問題，罕病基金會創辦人陳莉茵退休後不想造成孩子負擔，希望能夠獨自投保，但是連跑健保署台北業務組、區公所詢問，得到的結論是「都必須依附子女投保」，除非單身沒有配偶、子女或家人沒有工作，才可以在戶籍所在地之區公所，以地區人口身分投保健保；另外「若有被子女家暴等情形，可填寫聲明書並附證明，可以不必依附子女投保」。

有不少退休年長者自己有能力負擔健保費用，不想麻煩子女納保，也不願增加子女負擔，或是有些特別狀況如家族成員感情不睦、不相往來，要依附哪一位子女投保？引發家庭衝突等等問題，如今硬性規定一定要依附子女投保，的確造成不少退休年長者的困擾，大嘆「當個自主老人」，政府都不答應。

依健保法規定，繳交健保費對象分為六類，於一○二年前納保對象有公務員退休後得選擇在第六類投保，但是後來此項目已經取消。

呼籲行政院、衛福部、健保署推出「福國利民」的政策，修法讓退休年長者，不必一定得依附子女納保，可以選擇自己投保當個自主老人，為退休年長者的新年願望發聲。

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