面對少子化 也要堅持良心辦學

教育部公布一一三學年度大專新生註冊率，有九所大專院校低於六成的「淹水線」。這項數據雖遠低於去年的十九所，榜上有名的學校也未必會與「財務狀況欠佳」、「專輔」、「退場機制」等敏感話題畫上等號，但危機意識的壓力下，想必仍令這些學校的教職員工「挫咧等」。如何挺住少子化衝擊，想方設法、絞盡腦汁思索讓學校永續經營的方針，也成為各公私立院校定期會議中腦力激盪的議題。

站在學生的立場，挑選學校的考量，最好是沒有嚴格的畢業門檻，在學四年可以輕鬆、多采多姿度過，順利取得文憑且能習得一技之長，在就業市場又能擁有一爭長短的競爭力。只是天下豈有不勞而獲的白吃午餐？

通常取消「操退」、「學退」的限制，美其名是讓學生自主，實則也是各校留住學生的方法之一。有部分學者認為，只要能夠達到既定的教學目標，管你來不來上課，或是反正人在心不在。其次，目前全台約有卅所大學廢除「二一」、「三二」的退學制度；即使仍有一百多所學校以「學退」作為督促學生學習的最後防線，不過以筆者所任職的私立科大為例，還是有發覺危險時將修習學分退至九學分以下，不受「三二」限制的解套方法。

教育團體認為，大學已設有修業年限，沒必要再將成績表現作為另一道門檻。但是如此一來也造就許多「不務正業」或另有意圖（如逃避兵役、熱中打工、社團活動…）而遊走於各校間，讀了N年仍畢不了業的高齡學生。擔心年輕人虛度光陰的老派思維，恐怕會被學生以未免管太寬、「我的未來我自己負責」打臉。

在這波AI浪潮下，許多科系都與之有了熱門連結；誠然人工智慧的發展，今後將對人類的生活產生巨大的影響，但若沒有扎實的基礎仍解決不了問題。例如中華隊勇奪世界棒球十二強冠軍，幕後結合情蒐及運動科技，幫了大忙。其中多功能發球機發揮效用，讓打者更無懈可擊。這是一種能發出各種不同軌道、角度、速度等球路的新型發球機；AI大數據能判讀對戰投手在兩好三壞的情況下，會投出什麼球種與打者對決。全台唯二的機器，一台為國家隊使用中，一台就在筆者學校。用於身經百戰的國手們，能適時擊出安打、全壘打；用於學生球隊的選手，則或許因基本的擊球能力尚待磨練，命中球心的機率仍舊有限。

現實與理想間還是有差距，各校不能為吸引學生前來就讀、提升新生報到率，而放棄了應有的堅持，畢竟秉持良心辦學，方為永續經營之道。