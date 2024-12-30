缺少同理心 台灣教育警鐘

麥當勞被揭發前任主管涉嫌性侵女工讀生，引發國人抵制消費。數所明星高中學生卻揪團吃麥當勞，引燃外界怒火，大罵這群學生沒有同理心，也批評教育人員與學生家長失職。筆者提出幾點看法。

首先，每一個社會表象底下，其實都蘊含深層意義。為何這群建中生不顧輿論，逆風而行，偏要發文「建中中午揪團騎腳踏車去吃麥當勞」？他們不怕輿論公審？台中一中、台南一中、高雄中學、新竹高中等明星高中生，為何紛紛響應轉發？

Ｚ世代學生缺乏同理心，只關注自己權益。麥當勞女工讀生遇害，與他何干？他們不能去吃麥當勞，才是「切身之痛」！

其次，這群Ｚ世代的高中生針對麥當勞性侵案，真實的感想又是如何？恐怕是無感！試問，烏克蘭飽受戰火之苦，人民死傷，台灣的學生有感嗎？

其三，學校教育強調學生的主體性，重視學生的權益，以學生角度看世界。教育改革從九年義務教育變成十二年國教，從「十項基本能力」變成「核心素養」；還提倡終身學習與素養課程，結果教育現場到底改變了什麼？

學校校事會議永遠開不完，親師生關係變成法律關係；家長透過密錄器保存證據，控訴老師管教不當，告同學霸凌子女。

顧憲成〈題東林書院〉曾言：「風聲雨聲讀書聲，聲聲入耳；家事國事天下事，事事關心。」部分家長認為這是「古代讀書人」的求學態度，現代學生只需讀好書，未來賺大錢即可。

其四，當前的教育內涵，偏重邏輯思考的理性思維，忽視將心比心的感性體驗，才會培育出一群缺乏同理心的學生，值得教育單位省思。

最後，建中生揪團吃麥當勞，多所名校生竟紛紛響應，這是台灣教育的警鐘！台灣教育應該教導這群Ｚ世代學生，學習設身處地替他人著想。台灣社會如果充斥冷血與冷漠，絕非國家之幸！