科技．人文聯合講座／政府應該重視貧富不均問題

根據主計處的統計，一一一年前二十％的家庭平均財富是五一三三萬元，可是後二十％的家庭平均財富只有七十七萬元。也就是說，前二十％的人的財富是後二十％的人的六十六倍之多。立法院社福及衛環委員會邀請勞動部長就「如何有效提升國內薪資水準，落實保障政府機關單位內勞工之權益」進行專題報告，勞動部長說，低薪是月薪少於三萬一千元。根據估計，有一二○萬人是低薪族。

我國其實並不太重視貧富不均問題，各個政黨也沒有將這個問題列入競選的重要議題。偶然有人提到，大多數人也都認為貧富不均問題與賦稅不公平有關。我們當然應該使富人多交一點稅，但是這最多可以增加社會福利，不可能使得低收入戶增加他們的收入。

貧富不均問題不是容易解決的問題，我們必須很冷靜地思考，為何我國的貧富差距如此之大？

我們先撇開在投資上的所得，只討論薪資所得。有高競爭力的公司，員工也就有高所得，目前半導體工業的員工薪資相當好，因此當務之急乃是提高所有科技公司的競爭力。我現在和各位談談如何全面地提高所有科技公司的競爭力。

一、政府不應該獨尊半導體工業，機械、化工等工業絕對是重要的，政府不能不重視這些工業。遺憾的是，政府只談半導體工業，這使得大學也迎合上意，忽略了其他工業。政府應該使年輕一代知道機械、化工等工業的難度，讓很多有野心的年輕人肯從事這些工業的研發工作。

二、大的科技公司也必須購買很多設備和零組件，到目前為止，很多重要的設備和零組件都必須向外國購買。我國的大科技公司因此應該設法培植國內的設備和零組件，韓國的大公司顯然是朝這個方向在做的。

三、政府應該鼓勵大學教授盡量和工業界接觸，使大學教授的教學不僅有學術的成分，也有技術的成分，如此可以使得我國工學院的畢業生早一點和工業界接軌。

四、政府應該鼓勵大學和法人研究先進國家為何能夠製造出如此高規格的工業產品。舉例來說，瑞士在精密工具機上往往是最高級的，究竟為何瑞士有這種高級的工具機，是非常值得研究的。

五、政府應該全面地提高人民的競爭力，很多偏鄉孩子因為家境無法請家教、進補習班和接受父母的指導，在學業上因此非常落後。政府應該糾正這種情形。

在我看來，我國非常依賴工業。好的工業絕對可以帶動服務業，工業一發達，運輸業一定跟著發達，卡車司機的薪水也會改善。大的科技公司為了和外國企業來往，一定很重視門面，這也可以帶動盆栽業和鮮花業。所以我還是希望政府能夠全面提高工業的競爭力，也同時提高偏鄉孩子的學業程度。（作者為清華大學榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）