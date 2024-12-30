綠認知作戰 害慘台灣民主

人民的眼睛是雪亮的，不會被玩弄話術的執政黨所欺騙。不斷地放送煽動話術，早已成為賴清德執政下控制民意的主軸。近期，只會挾持民意的執政黨，又再操弄認知戰，聲聲捍衛民主的民進黨，竟然公開挺十二月三日深夜南韓總統尹錫悅宣布戒嚴令。在社群平台上，民進黨立法院黨團竟公開發文「南韓國會被親北韓勢力操控，南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴」，並且居然將尹錫悅口中的「從北勢力」，意圖與台灣立法院民主制衡執政黨的藍白立委相提並論，此項反民主的惡行，正是大搞典型認知作戰的結果。

更甚者，當立法院廿日通過在台灣社會早就有修法共識的財政收支劃分法、選舉罷免法與憲法訴訟法，其中特別是財劃法，早在二○一二年賴清德擔任台南市長時，即公開呼籲當時執政的國民黨要盡快修法，如今順應民意需求，好不容易在藍白主導下修法，總算順利通過，卻被執政民進黨又扯上「亡國滅台、引狼入室」，又再操弄修法的背後是中共操控。民進黨一再以「煽動的話術」和「抗中保台」為選舉花招，長期只想著算計的老套，結果踼到鐵板，迴力鏢射向自已，急於下架挺戒嚴，卻早已出醜，被韓國媒體傳播國際，丟臉到國際上。

與此同時，馬英九基金會邀大陸青年訪台，復旦陸生宋思瑤受訪一句「中國台北」，遭民進黨獵巫，在綠媒不斷操弄，意圖轉移其丟盡顏面「挺戒嚴」的反民主惡行，陸委會更配合認知戰的演出，研議要禁止馬英九基金會邀請陸籍人士來訪，最高禁令長達五年。台灣的民主自由就這麼容易被一句話擊潰嗎？執政的民進黨對台灣民主也太沒自信。如此嚴厲的制裁，陸委會又配合操作「抗中保台」，意圖扼殺兩岸交流，證實一切都是政治算計。

民進黨擅長抺紅、扣紅帽等政治算計，最近在地方亦甚囂塵上，特別針對近期聲勢大漲的台中市長盧秀燕，批評盧市長任用紅媒。殊不知，用人唯才，考量的是工作表現，與之前任職何家媒體有何關係？只因盧市長身段柔軟、政績領先，又被視為藍白陣營皆可接受的最合適人選，相較於賴清德當選後，不知用心於福國利民之事，卻一再以鬥性的執政風格，意圖改變立法院代表最高民意機關的政治生態，處處製造罷免對立，浪費民脂民膏。執政的民進黨一再操弄政治算計，漠視台灣自由民主的道德基礎，只會用意識形態檢視任何可能對賴清德有威脅的對象，踐踏台灣民主，這才是台灣民主悲哀。不要低估台灣民意的智慧，老套的招式，民眾當睜亮眼睛唾棄。