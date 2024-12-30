綠委打臉總統 黨政危機

民進黨立法院黨團決議封殺賴總統提名的大法官人選，儘管柯建銘總召一句黨團自主輕輕帶過，但從黨政關係的角度來看，溝通不良的府院黨聯手為劉靜怡泡了一杯走味的咖啡。

這並非執政黨立法院黨團首次否決黨籍總統提出的重要人事案或重大法案。二○○○年陳水扁總統帶領民進黨實現首次政黨輪替，儘管未能同步贏得國會多數席次，在黨內的威望已無人能及，但同年六月勞基法有關每周工時修正案，民進黨立法院黨團卻棄守府院版本，甚至默許面對勞團壓力的部分黨籍立委轉向支持在野的國民黨版。二○○八年馬英九總統不僅為國民黨贏回政權，還一舉贏得立法院七成席次，卻沒想到提出的監察院人事案，竟然在國民黨立委反對下，包括副院長在內的四位提名人被封殺。

若單從歷史回顧來解讀這次大法官人事案被執政黨立委否決的結果，表面上看似稀鬆平常，但深入分析就可發現，執政黨立委群起反對總統意志，應可說是賴總統執政的重大挫敗；因為前述綠藍兩位前總統被同黨立委否決的歷史，都發生於堅持不兼任黨主席的情境下，同黨立委藉此釋放出不滿情緒，迫使兩位總統最終選擇兼任黨主席，以確保黨及立法院黨團對於執政團隊的支持。可是此番賴總統卻是在兼任民進黨主席的情況下，還被黨籍立委否決大法官人事案，意味著我國黨政關係出現新的挑戰課題。

學者Blondel和Cotta針對「黨政關係」的定義及分類，以政黨、黨籍行政或立法部門公職人員在重要人事案與法案的行動立場做為觀察指標。若兩者各自自主，是為黨政分離；若兩者一致行動，則是黨政合一。在黨政合一的結構下，若政黨領導黨籍公職人員（即政府依賴政黨），就是以黨領政；反之，若黨籍公職人員領導政黨（即政黨依賴政府），就是以政領黨。依此標準，陳水扁與馬英九任內都是從黨政分離轉向以政領黨，後繼的蔡英文與賴清德兩位總統，則是就任總統時即兼任黨主席，以政領黨的黨政合一模式似乎已成共識，縱使不以政黨為首要決策核心，亦需政黨來支持執政穩定。

政黨在民主政治中之角色極為重要，提名候選人並提出政見政綱，爭取選民認同；當選後落實於國家政策，並在下一次選舉中接受選民檢驗，才能確保責任政治的實現，尤以歐洲國家多依賴政黨為政治權力的協調場域。台灣可以發展出具有本土特色的黨政關係運作模式，尤其受到威權黨國的歷史記憶影響，「黨」或「黨意」的語詞在台灣已被汙名化，以至於部分政治人物不願跟「黨」沾上邊。

然而，路徑依賴也告訴我們，體制外的任務編組皆難以取代政黨在現代民主政治中的功能與角色，需善用總統及黨主席的雙重身分，讓黨政關係運作更加順暢。至於所謂的黨團自主，從陳水扁總統兼任黨主席開始，就已是選擇性的存在，而非至高無上的傳統。

在柯文哲官司與財劃法爭議下，民進黨立委打臉總統的新聞熱度被有效分散。但賴總統即使已兼任黨主席，卻未能有效推動政府機器運作，已顯露危機，尤其民眾對於賴總統的政治印象，除了台獨工作者之外，應該就是堅持（不進議會）。未來連任之路，若只剩個人魅力卻無實績，將是下一次政權輪替的開始。