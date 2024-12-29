6招吸引外籍生 高教免退場淹水

教育部日昨公布一一三學年度各大專院校註冊率，全國仍有九校低於俗稱「淹水線」的六成。少子化再加上大學太多，以致台灣的大學如今招生非常困難，經營著實不易，很多大學面臨退場命運。以現實面來說，台灣的大學能擠進世界百大的只有台大，難與其他國家大學競爭也是事實。所以，當前大學應以提升學術品質或就業能力做為重要的課題。

政府應對大學提供更多的資源、經費，並給予協助。同時大學太多，規模太小，不利於發展和競爭，可能也應該加速整併。

本人在國際中學工作多年，深知國外的大學如何招生及吸引人才，特提出以下心得供參考。

一、台灣的大學應該面向世界各國招生，不要局限於某些地區。台灣有非常優秀的大學和科系產業，包括科技大學、半導體產業、電機、醫美生技產業…等都不錯，是可以向世界各地發展招生的項目。

二、台灣的大學，應該比照法國、德國、日本的某些大學，在大學內設立國際學部、國際學程，或國際班級，這些班級純以英語授課，廣招國際生；如果其中有些學生畢業後願意留下來工作，就要加修中文。

三、國內優質大學，可以考慮設置「大學先修班」，讓國外來台留學學生先行就讀。

四、研究設計，參照國外做法，核定准許在國外的高中校內設置「台灣高中國際文憑」學制。成為「台灣海外學校高中」，收取授權費用，但要嚴格輔導。修完規定的科目課程和學分，畢業之後成績符合者，可憑占一定比例的畢業成績，加上大學入學學測考試成績，直接申請進入台灣的大學科系就讀。

五、外國學生的學費可以不同，也應該可以收高一點，但可以提供獎學金。台灣應該比照某些國外大學，除了允許外國留學生符合規定者可部分時間打工，畢業後符合條件的，可申請留下來工作兩年，兩年之後，符合資格的可以申請移民台灣。同時比照外國教育部（或大學、或州政府），核定准許各國審核通過的留遊學公司（當仲介），在國外協助招攬來台留、遊學的學生。

六、以澳洲的技職學院為例，缺工的木工、汽車修護、廚師，國外學生可優先申請入學。台灣也可依缺工狀況適度開放某些類科某些類科，讓國外學生就讀，畢業後就可直接留下來工作。

這樣做，或可吸引外國學生來台就讀，同時亦有機會延攬這些外國優秀人才留在台灣工作，以解決人力荒。