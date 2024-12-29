星期透視／柯文哲起訴 看見貪鬥騙亂韌

台北地檢署起訴柯文哲收賄、圖利、侵占和背信，求處廿八年半重刑。本案讓人很難不聯想到台灣二○二四年選出的前五年度代表字：貪、鬥、騙、亂、韌。

指控柯的人，想要在他的頭上安上貪字；為柯辯護的人，則是從鬥來詮釋，認為這是對柯的政治追殺。柯案早已不是單純的司法偵審，而成為傳播學說的「框架」之戰，是輿論場中貪與鬥的競爭。另外，我們也不能忽略本案中透露出的騙和亂。

柯案頭號關鍵字當然是貪。從柯被羈押開始，說他貪的力量就動作頻頻。貪會成為年度代表字，算起貢獻度，綠色執政的貪沒有九成也有八成，別只會刮別人的鬍子。

正因為查柯打柯動作很大，很多人想一睹柯文哲貪的罪狀。起訴書作為法律傳播文件，重點應放在呈現犯罪事證和適用法律上。雖然為了完整呈現犯罪事實，起訴書篇幅長不一定是問題，但如果又冗長又充斥無關犯罪事證和適用法律的內容，不但無助說明案情，還可能自傷公信力。

要說柯很貪，檢方說柯收一五○○萬，但沒查到金流；至於檢方說柯還收了二一○萬，但如何證明那是賄款而非政治獻金？證據力單薄得驚人。也因欠缺收賄證據，又用了一堆無關劇情來給柯潑髒水，就更容易讓人看見鬥的框架。當起訴書中充斥對柯做人格謀殺、想讓他人設崩塌的內容，加上綠營許多貪腐案件看不到檢方同樣大動作追查，都很有政治追殺感。

本案迄今對司法公信力造成最大傷害的，就是不斷洩漏案情給特定媒體，讓偵查不公開成了笑話。北檢調查後一句「偵辦團隊絕無洩密」就草草了事，很難不讓人感受到騙的框架。

少了收賄事證，未必能給柯安上貪的帽子，但就目前已知案情，卻讓人看到柯文哲在金錢上的不夠謹慎和「亂」。柯過去主打透明的進步價值，還經常大談自己有財政紀律，但顯然他的財務紀律需要大大加強，這可不是說都是會計師的錯就能過關的。

柯文哲被交保後說「我還是相信我自己，不是那種會圖利、貪汙、違法的人」，並強調即使遭遇這樣的風雨，他沒有仇恨，仍相信「正面的力量」能讓台灣變更好。這些話展現了相當的「韌」性，確實很多支持他的人還是選擇相信他，這是他韌的重要基礎。很多人在討論柯還有沒有政治未來，但首先他除了相信自己，須在法庭全力辯護，讓更多人能相信他。過去的輕率做法也需要檢討改進，真正做到透明清廉，重建支持者的信心。

民眾黨也是柯文哲的後盾。但柯也必須思考，如果繼續擔任民眾黨主席，是否會嚴重傷害民眾黨的韌。民眾黨不可能與柯文哲切割，但民眾黨如果和柯畫上完全的等號，將傷害戰力。台灣需要強大的在野監督力量，民眾黨的韌至關重要。

有些綠營的人認為未來柯文哲在政治上應該沒戲了，也有人在召喚小草回頭，但這話說得早了。美國選前選後很多媒體常問的問題是，為何官司纏身的川普能贏得選民支持？他們的答案包括：選民不相信司法，認為起訴有政治動機；選民有更高價值，認為川普能為他們帶來更好生活；或是選民覺得政客都好不到哪裡去，又覺得民主黨很多事做過頭了，所以想換人做。川普的韌令人刮目相看，柯文哲能不能有這樣的韌？讓我們繼續看下去。

（作者為世新大學傳播博士學程教授）