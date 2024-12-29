名家縱論／2025川普回歸 美中競爭新局勢

回顧二○二四年，國際政治最重大的事件，莫過於川普再度當選美國總統，勢必對未來四年的世界局勢造成重大的衝擊。

「局」指的是國際大格局，格局決定了各國權力與規範運作的方式，一九九一年蘇聯瓦解之後，美國短暫獨霸世界，二○○一年「九一一」事件發生，中國大陸開始與美國進入對等之列，只是雙方由局部合作到現在的激烈競爭。

二○二五年一月川普上台後希望盡早結束俄烏戰爭，同時拉攏俄羅斯以抗衡中國大陸，俄羅斯雖然可以藉此暫時休養生息，但是它與中國大陸經濟互賴密切，旦夕之間很難轉變，雙方對美國長期不信任，以及偏好多極以制衡美國的信念仍然穩固，最主要是川普任期只有四年，又有期中選舉的不確定因素，仍難撼動大局，因此美、俄、中戰略三角的格局不可能形成，美中激烈競爭的格局，仍將是本世紀中葉前的主旋律。

「勢」則是在「局」下權力運作模式與全球思潮與規範方向，自由主義國際秩序在蘇聯瓦解後曾經風靡一時，但隨後恐怖主義、地緣政治衝突又成為國際政治的主軸。反全球化、反對左派覺醒文化的跨越性別以及忽視家庭倫理等等價值觀，也正在成為世界的重要思潮。

川普的當選其實是順勢而生，他主張經濟與安全的保護主義、外交的單邊主義以及重拾家庭價值觀，加上他強人性格，符合美國崇拜英雄的傳統，更讓他的「讓美國再次偉大」普受人民支持，但是強人性格將擴大行政權、弱化制衡及法治，勢將與美國政治建制發生摩擦而受到制約。

川普的外交單邊主義，並非孤立取向，而是透過美國強大的力量，以雙邊談判方式謀取美國的最大利益。

關稅仍然是他應對貿易逆差的主要手段，但是多數研究顯示，它會提高物價，讓消費者蒙受損失，經濟保護主義不會讓美國再度強大。

川普國安團隊在對中國大陸政策上都是鷹派，而且缺乏與大陸打交道的經驗，唯一管道是馬斯克。但是川普選擇的閣員與幕僚，忠誠與服從第一，美國對大陸政策最終還是川普說了算，只要對美國有利，他仍然可以與大陸交易。

北京已經有與川普打交道的經驗，即使在經濟低迷的壓力下，也做好與川普進行交易與報復並行的策略，川普的「美國優先」削弱了與盟邦的關係，也提供中國大陸拓展外交的機遇。

大陸在新興經濟體的影響力日增，它還在努力修復與英國和歐洲的關係，同時與日本在雙方領導確認的「戰略互惠關係」架構下，關係日趨改善，與印度關係也趨緩。

實際上國內經濟建設才是中國大陸與美國當前的首要目標，「中華民族的偉大復興」是經歷百年恥辱後的奮發圖強，還需要更多的自信，「讓美國再次偉大」是霸權衰退過程中的反彈，需要的是更多的謙虛，兩者差異在於是否以只能以主宰國際為手段達成稱霸世界的目標。

（作者為政治大學東亞所名譽教授）