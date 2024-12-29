都計「專業」審議 過時又獨斷

都市計畫及土地徵收非常重要，因為它們不僅攸關經濟成長、財富積累、環境永續，同時也與人民的財產權、生存權及基本人權緊密連結，因為土地也就是彼等生活所須的家園。所以，政府都市計畫及土地徵收行政處分須考量的面向應非常複雜多元，這包含權力、利益、科學、價值及不同意識形態等因素，透過綜合衡量之後才能獲得最終成果，而我們使用公共利益一詞來涵蓋最終成果。因此，該如何獲致公共利益就是都市計畫及土地徵收的重大課題，而決策模式及遵行程序也是與社會的民主化程度有著緊密連結。

回顧台灣都市計畫史，從一九六○年代中葉起，都市計畫就被形塑成是科學及客觀中立的專業事務，強調它獨立於政治領域及主觀價值體系之外，不受相關政治及利益羈絆，這也才合乎所謂的專業理性。由於都市計畫的研究者及工作者擁有科學專業知識，因此他們才有能力決定什麼是公共利益，在此情況下，根本就不需要民主參與。那時崇尚科學，因此都市計畫的知識體系大抵是以預測的抽象量化型式呈現，如交通運輸模式、成本效益分析及總體經濟模型，在威權體制的支持下，它成為台灣都市計畫的基本典範。

然而，這樣刻意以科學專業來包裝的都市計畫在一九五、六○年代就遭致非常多的質疑與批判，因為它其實還是充斥著主觀的價值與利益，如都市研究者珍雅各就不客氣的批評它是「偽科學」，也由於當時經常藉由都市更新整體開發將原有社區全面剷除，因此被稱之為「推土機運動」。所幸後來經過了許多公民運動，促使典範變遷。在一九八○年代移轉至溝通理性規畫，強調公共利益應建構在社會共識的基礎上，必須由社會大眾一起參與、界定、找尋，而不再是委由少數專家組成的委員會獨斷。公共利益應在公平、公開、雙向互動的民主程序中產生，而用來建構它的知識，也應經由無壓迫的溝通、論辯、動態的相互學習來獲得。

惟，縱然已經是廿一世紀，台灣的都市計畫卻還不是如此。若以社子島區段徵收案為例，不論是北市府或內政部都委會、內政部土地徵收審議小組的會議，都可清楚得知台灣的都市計畫及土地徵收依舊留存於一九六○年代的專家典範。每次會議中，主席及委員根本就無意釐清北市府所提供資訊是否正確，他們也無意協助雙方進行溝通論辯及形成共識，因此，我們看到的是北市府一次次反覆提出相同的錯誤資訊，而自救會這邊則是很辛苦的一次次拿出事實來予以澄清。每次會議大概都是相同戲碼重演。委員們高高在上，不發一語，完全無視自救會的陳述，只是讓相同程序再跑一次，公共利益還是完全由極少數人組成的委員會獨斷。

這樣的委員會會議根本就沒有給弱勢一方公平的機會。很遺憾地，自救會朋友們的土地即將要被徵收，家園也即將要被強拆，但他們卻完全沒有被公平對待與尊重，其公民權及憲法所應獲得保障的權利完全遭漠視。當他們沒有權力來共同定義公共利益時，其財產權、生存權及基本人權也都將被剝奪，這也是台灣土地掠奪及家園迫遷的人權迫害問題會那麼嚴重的原因了。