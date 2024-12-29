高鐵「改道」南延 徒增錢坑

行政院長卓榮泰昨天宣布，「經過多次的討論，最終的決定，未來高鐵將會來到高雄車站」，高雄需要第二座高鐵車站。

事實上，民進黨政府日前連續在高雄舉行四場說明會，要以高鐵經高雄市中心南延到屏東案，取代蔡政府的左營案，從其大張旗鼓的做法，尤其是面對二○二六地方大選，高鐵經高雄市中心南延到屏東不僅勢在必行，更將成為民進黨保衛高屏兩地政權的最大宣傳利器。

日前陳其邁市長提出高鐵南延市中心三原則，更證實高鐵南延高雄市中心到屏東是在確保兩地政權。所謂的三原則，第一項技術可行是廢話，鐵路都能地下化，高鐵當然沒問題，第二項衝擊最小是謊話，個人估算高雄至少會有十年以上黑暗期，第三項對高雄長遠發展有幫助是空話，其實高鐵南延到屏東市是兌現當初潘孟安連任的政見，原左營案困難度高且效益不高，因此有高鐵南延高雄市中心案，但美其名是為環島高鐵預做準備。

個人認為，高鐵南延高雄市中心的最好時機是台鐵地下化，雖然當時主政高雄的吳敦義力爭，但李登輝總統不同意；而環島高鐵對台灣民眾而言，更是一大謊言，未來十年根本蓋不出來。

如果沒有環島高鐵，目前高鐵路線足以應付台灣西部運輸需求，說實在話，高鐵經高雄市中心南延到屏東無法創造出足夠的運量來增加營運收入，高鐵公司卻只會增加營運成本，會惡化其財務結構，因此高鐵南延屏東對高鐵公司來講就是錢坑，浪費公帑。

至於環島高鐵，基於五個因素，個人認為無法在未來十年內執行。第一，沒有運量支持，目前二三○○萬人口所創造高鐵旅次是勉強打平，有少許盈餘，但仍無法回收原先投資成本，因此環島高鐵若要創造運量，就要借重外國觀光客，假定台灣如香港一樣每年有五千萬人次入境，帶來的高鐵運量增量可能就上看一億人次，加上目前既有上億人次，個人粗估高鐵營運收支就可能打平。

第二，為台灣雖有大型土木工程經驗，但目前從設計到施工人才都缺，從許多公共工程無法按時完工即可證明，可推算環島高鐵施工將會超過十年甚至更久才有機會完工，且高鐵南延高雄市中心再到屏東，會嚴重影響高屏都會圈的日常交通，造成許多民眾生活不便，因此高鐵延伸一動不如一靜。

第三，是缺乏資金，光是高鐵南延高雄市中心到屏東就超過千億，因此環島高鐵個人粗估要近兆，對目前負債累累的政府更是雪上加霜。

第四，為台灣缺乏相關機具設備，過去大型工程如雪隧即因缺乏有效工程機具設備，造成施工進度遲緩。

第五，為環島高鐵增加的路線，偏重東部與南部山區，會涉及隧道、橋樑，加上會通過一些環境敏感地區，路線選擇會更有難度。

個人從五因素說明十年內不會有環島高鐵，此刻強行推高鐵南延高雄市中心到屏東，絕對是浪費公帑，實為民進黨政府的一石二鳥之計，花個上千億預算，以確保高屏政權無虞。