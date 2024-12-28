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北檢起訴書…只見小說聯想體 不談數位足跡

聯合報／ 吳統雄／世新大學資管系創系主任（台北市）
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柯文哲保釋，在接押庭最重要的關鍵，就是北檢查扣的ＵＳＢ，內存一個ＥＸＣＥＬ檔案，其中有一筆「日期二○二二／一一／一-姓名小沈-數字一五○○-公司-用途-經理人沈慶京」紀錄。審判長盤問這筆紀錄是怎麼回事，柯說這個檔案不是他做的、也不知是誰做的。

北檢押了柯文哲四個月，也沒有證明是柯做的，證實了兩個可能：第一、北檢缺乏科技辦案知識，對於「數位足跡」與各種資訊鑑識能力不足。第二、北檢已經查過「數位足跡」了，無法證明為柯所做，卻故意違法隱瞞事實，企圖構陷柯文哲。

「數位足跡」是指誰做的檔案，誰又增刪修改過檔內資料，都會隱藏在一般人看不見的「元資料」中。北檢所公布ＵＳＢ內的各檔案，都是Office檔案，則在主機上的系統資料夾中，可能隱藏了更多使用者的資訊。主機應該也被查扣了，北檢其實擁有豐富明確的物證。

檢查ＵＳＢ內各檔案與增修記錄，再與主機的系統資料勾稽，可以完全知道誰是使用者。如果只有一名使用者，則可合理推論就是柯文哲。雖然做此記錄與是否收賄仍有一段距離，已可證明柯推說不知情為不實，從而建立「合理懷疑」的起點，也有了可據此追蹤出真相的可能。

但若該ＵＳＢ使用者有兩人以上，甚至多人，則無法排除柯文哲真的不知道，依據「無罪推定」原則，此記錄並不能證明柯有罪。

如果經過詳細勾稽後，有可能發現該記錄確實為他人所做，則依現代法律準則，該記錄根本不具證據力，不得拿到法庭上。

「數位足跡」對普通人或許陌生，實則並沒有很困難。我國擁有最豐富資源的「數位部」，為何沒有跨部會合作？檢察署與其合作機構中的資訊科技專家也不少，為何沒有人針對問題點解決？北檢的起訴書超長，還包括與刑偵無關，強調某人「滿意微笑」的小說聯想體敘述，卻對「數位足跡」科技鑑識不置一詞？

我對柯文哲案的評論始終一致：毋枉毋縱。柯若有罪，則應罰。若是情況證據不足，不應硬栽，且對所有政治人物的行為裁判必須一致化！

北檢起訴柯文哲收賄就兩件事：主攻放在第一點的二一○萬元，既有依法匯款記錄，不就是政治獻金嗎？為什麼又是賄款？只憑被緩起訴的朱亞虎個人所述認定？而且台北市長就這麼廉價嗎？

檢方副攻放在第二點的「一五○○」（萬元）才真正值得注意。但ＵＳＢ上其他的記錄，被北檢認定是政治獻金，為何只有這筆是賄款？北檢在起訴的順序上似乎已經顯示了心虛。

當然，二一○萬元以人頭捐款，以及「一五○○」如果是政治獻金，是否有違反政治獻金法？仍應依法議處，但不能轉嫁羅織為收賄！

惟政治獻金法顯然存在選擇性執法的問題，包括歷任總統當選人，其支持者公開超捐、與利用人頭的影片，現在還存在，也不見檢方一致性偵辦。

這種存在人性忌憚權威的現象，筆者也已多次呼籲：可以導入資訊數位科技解決！各種「公經費」，如國家特定計畫支出、政治獻金、與其他經民意認可的科目，應以「數位法幣」的形式收支，就可透明防弊。「數位法幣」就是擁有數位足跡的國家數位實幣。當前ＡＩ、資管應致力解決會受人性自然扭曲的公共事務問題。

政治獻金 柯文哲 檔案

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