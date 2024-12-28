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台鐵公司將滿周歲…既然公司化 就該有企業經營精神

聯合報／ 王微曦／公退（台北市）

台鐵從今年元旦改制為台鐵公司，但首任台鐵公司董事長及總經理，分別由前台鐵管理局局長杜微及副局長馮輝昇擔任。也就是說，台鐵局雖改制為台鐵公司，但仍由原班人員接手；而且這些官僚高層，日前不但為自己加薪四成，甚至還自己上簽記大功等，無視基層員工及技術員等仍領著低薪，當然引起工會不滿。

另一方面，對於公司化後之台鐵，一般民眾最期盼的是，既已是公司了，就要有企業倫理精神，不要動輒在國定假日或連假，以要「正常休假」（形同罷工）來威脅政府和老百姓，看看高鐵或捷運等交通公眾事業，員工有這樣經常喊著要正常休假的嗎？

去年十一月六、七兩日，台鐵舉辦升資考試，有二九七名司機員報考，但台鐵竟然無法調度人力，造成六十名司機員缺口，導致這兩天有八十六班區間車停駛，十三班次縮短路程，影響數萬名乘客權益。這令人擔心，公司化的台鐵如何順利經營下去呢？

又台鐵的工安問題也堪慮，最近台鐵便有三件安檢出包，被鐵道局罰二一○萬元，其中竟有五人是無照駕駛工程維修車，這又如何能令國人安心？

既已公司化，台鐵公司就要有對策來解決人力和虧損及工安問題。此外，政府也要少干涉其營運方式，否則，若照政府以前利用台鐵具社會責任之性質等思維繼續經營的話，台鐵要轉虧為盈，恐怕也不容易。台鐵過去因尚未公司化，肩負政府許多交通政策任務也太多，如鐵路高架化、地下化以及捷運化等，雖然建設經費由政府負擔，但以後的維護費或站務人員增加費用多由台鐵負擔，這也增加台鐵經費支出的負擔。

其實，行政院曾在疫情三級警戒之前提出改革台鐵方案，但顯然只談確保安全，避談調整票價；故當時政府決定每年補貼五十九億元，以支付台鐵小站虧損、舊制退休金等費用，等於是全民埋單來暫時止血。但公司化之後，政府還能如此光明正大補助嗎？而台鐵二十多年不漲價，其實連小市民也看不過去，這麼多年來，萬物齊漲，連公路客運都漲了好多次，為何台鐵都不能漲價？

台鐵公司化之後，台鐵自身需要有企業經營理念，多開創一些商業手段及收入，而政府更宜早日放開一點任務性壓力，台鐵公司才能早日步上營運正軌。

台鐵公司化 工安 捷運

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