政戰沉默 國軍人力流失藏危機

明年政戰學院院慶將迎來重要紀念，然而，近期聯合報報導的「軍力流失，提前退伍官兵數陷羅生門」一文指出，隨著兩岸關係緊張及疫情後的缺工潮，國軍正面臨前所未有的人力流失危機。表面上，這一現象似乎是由外部因素驅動，但實際上，軍隊內部的權力結構與性別霸凌文化，正悄然侵蝕軍隊根基，迫使大量優秀軍官，包括國外軍校畢業生與博士菁英選擇離開。背後的問題，尤其是政戰部門面對的挑戰，更值得深思。作為局內人，筆者希望提供不同觀點，幫助大眾深入了解這一複雜現象。

首先，軍隊作為高度集中的權力結構，少數中高階軍官經常利用權勢維護私利，對基層軍人進行壓迫。例如，部分高層仍堅持擴編軍隊，背後的動機卻是為了爭取更多升遷職位，忽視基層部隊面臨的困境和軍人心理健康的惡化。這種權力遊戲削弱了軍隊凝聚力，加劇了軍人對職場的恐懼與不滿，導致不少人選擇提前退伍、進入身心科住院，甚至走向絕路。

此外，軍隊的性別霸凌文化已成為隱性且嚴重的問題。某些管理者藉由排擠與壓迫同事或下屬，來鞏固職位與升遷機會。甚至少數女性軍人之間的競爭經常演變為惡性鬥爭，給許多女性軍人帶來沉重的心理壓力，最終選擇離開軍隊。這些行為不僅直接傷害受害者，也深刻破壞了軍隊的職場氛圍，令團隊合作變得更加困難。

此情形類似韓國電影《寄生上流》中的情節，但焦點轉向性別與權力鬥爭。身處這樣的權力鬥爭與性別霸凌環境中，政戰部門的高層本應是軍隊心理健康的守護者，然而，政戰未能從組織文化和結構層面正視這些問題，反而將其視為次要，忽略了問題的根本。輔導長與心輔官在缺乏足夠支持與資源的情況下，無法有效發揮政戰職能，未能改善軍隊的工作環境與文化，對國軍的戰力產生負面影響。

國軍的人力流失，不僅源於外部因素，更深受內部組織文化與權力鬥爭的影響。要解決這一問題，軍隊必須從根本上改革內部結構與文化，特別是強化政戰部門在維護軍人心理健康與職場公義的作用。關鍵在於，應將焦點放在徹底改變軍隊的組織文化，而非僅依賴個別的輔導措施。只有正視這些結構性問題，才能有效應對未來的人力挑戰，保障軍人基本權益，建立一支偉大的軍隊。否則，人民又如何選擇從軍或支持軍購呢？

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