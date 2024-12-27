朝野惡鬥 百姓是輸家

最近很多人都不願意看新聞，因為看到的全是分裂國家的朝野惡鬥。立法院內的失控和立法院外的大規模抗議，絕非民主國家應有的狀況。令我感到最遺憾的，其實是大法官候選人全部被封殺，這顯示我國的民主政治成了惡鬥政治。

我們一直以自由民主為傲，但看到最近的新聞，大家都擔心國家嚴重分裂。任一國家當然有不同想法的人，政黨也代表不同的理念，但應以和平方式解決問題，民主國家應設法取得大家可接受的共識。

朝野惡鬥使政府無法注意民生問題，因此朝野都沒有對房價高漲提出根本解決辦法。我國貧富不均，主計總處統計，一一一年度，經濟條件前百分之廿家庭的平均財富是五一三三萬元，可是後百分之廿家庭只有七十七萬元，政府好像也沒辦法提高低收入戶的收入。我國也有嚴重教育落差問題，偏鄉孩子的學識水準遠低於都會區。

對於這些問題，朝野都沒有提出解決辦法，大家忙著注意很多政治問題。但對老百姓而言，民生問題才是最重要的；如果朝野惡鬥繼續下去，我國的民生問題恐怕永遠不能解決了！

希望「大人物」們知道，朝野惡鬥的最大輸家是老百姓。