快訊

柯案5名在押被告全交保！羈押近4個月柯文哲3000萬交保限制住居

聽新聞
0:00 / 0:00

朝野惡鬥 百姓是輸家

聯合報／ 李家同／清華大學榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長（新竹市）

最近很多人都不願意看新聞，因為看到的全是分裂國家的朝野惡鬥。立法院內的失控和立法院外的大規模抗議，絕非民主國家應有的狀況。令我感到最遺憾的，其實是大法官候選人全部被封殺，這顯示我國的民主政治成了惡鬥政治。

我們一直以自由民主為傲，但看到最近的新聞，大家都擔心國家嚴重分裂。任一國家當然有不同想法的人，政黨也代表不同的理念，但應以和平方式解決問題，民主國家應設法取得大家可接受的共識。

朝野惡鬥使政府無法注意民生問題，因此朝野都沒有對房價高漲提出根本解決辦法。我國貧富不均，主計總處統計，一一一年度，經濟條件前百分之廿家庭的平均財富是五一三三萬元，可是後百分之廿家庭只有七十七萬元，政府好像也沒辦法提高低收入戶的收入。我國也有嚴重教育落差問題，偏鄉孩子的學識水準遠低於都會區。

對於這些問題，朝野都沒有提出解決辦法，大家忙著注意很多政治問題。但對老百姓而言，民生問題才是最重要的；如果朝野惡鬥繼續下去，我國的民生問題恐怕永遠不能解決了！

希望「大人物」們知道，朝野惡鬥的最大輸家是老百姓。

大法官 立法院 財富

延伸閱讀

「班班有鮮乳」引師生困擾、教學現場混亂 立院決議類似政策須提報告

【重磅快評】劉靜怡不懂的事：英皇雖退位，血仇不能忘

立法院爆肢體衝突 綠委提告陳玉珍傷害罪

劉靜怡遭封殺「大快人心」 管中閔再曝1樂事「今天一定還是個好日子」

相關新聞

司法獨立 才是民主進步

賴清德總統提名的大法官人事案遭到立法院全數封殺，加上日前三讀通過的《憲法訴訟法》修正案，所以憲法法庭注定停擺。

柯遭起訴 動搖第三勢力

沒有意外，柯文哲遭到起訴並求處重刑。一時間，不僅民眾黨再次受到打擊，也衝擊我國三黨不過半的政黨生態。特別在立法院通過選罷...

柯案爭議多 法庭攻防路漫長

台北市前市長柯文哲，因京華城容積率案遭羈押，因偵查中羈押期限將至，北檢終於偵查終結，並以公務員受賄等重罪起訴，似展現檢察...

兩岸對話淪對問 民眾觀光徒對視

客家山歌對唱，郎有情妹有意，情意綿綿漫山頭；惟兩岸旅遊開放，從春暖花開直至歲暮年終遲無進展，雙方官員應有的對話淪至「對問...

裹挾民眾 卓揆把人民當寇讎

立法院日前通過《財劃法》修正案，旨在將台灣省精省後百分之七十五比百分之廿五的央地收入比率，調整為精省前的百分之六十比百分...

朝野惡鬥 百姓是輸家

最近很多人都不願意看新聞，因為看到的全是分裂國家的朝野惡鬥。立法院內的失控和立法院外的大規模抗議，絕非民主國家應有的狀況...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。