裹挾民眾 卓揆把人民當寇讎

立法院日前通過《財劃法》修正案，旨在將台灣省精省後百分之七十五比百分之廿五的央地收入比率，調整為精省前的百分之六十比百分之四十，並透過法定的形式明確統籌分配款的分配公式，同時還將土地增值稅重新改為地方稅。根據計算，中央政府將釋出三千七百餘億元轉作地方政府收入。民進黨從府院到立院黨團都譴責在野黨企圖「癱瘓政府」，殊不知修法理由是要解決精省後財權劃分失衡的不正常狀態，實則無可指摘。

何況，此次修法的內容和要旨不正與民進黨過去立場一致？當然，所謂「換了位子便換了腦子」，國民黨和民進黨朝野地位的轉變導致立場轉換可以理解，民眾也早習慣民進黨再三上演「髮夾彎」戲碼。然而，行政院長卓榮泰竟然表示：「若颱風、地震來臨，地方政府必須勇敢面對。」此話一出立刻引起全台譁然，紛紛將其言解讀為某種威脅。

卓榮泰隨後貼文指責國民黨「斷章取義」，但澄清文中仍寫到：「在新的『財政收支劃分法』下，中央政府的國庫會變得空虛，恐怕沒有能力到各個地方去，地震來臨地方政府必須勇敢面對。」貼文不僅沒有證明外界「斷章取義」，反而坐實卓榮泰把「人民的身家性命」當作中央斂錢守財的擋箭牌，當作政治鬥爭的工具。

姑且不論中央應對天災的預算根本跟《財劃法》無關，而是作為「第一、第二預備金」和「災害準備金」規定在《預算法》及其他相關法律裡頭的，僅就政府財政平衡的角度而論，民進黨政府如何浮濫編列預算，早就是人盡皆知的，從過去農委會的「一四五○萬新媒體預算」，到八年八千八百億的「前瞻建設預算」，再到高端疫苗案、超思雞蛋案、潛艦國造案、光電採購案，以及選前「政府稅收稅剩餘普發民眾」等說不清道不明的財政花銷，哪一項支出不在呼應電影《黑金》裡頭周朝先的那句台詞：「我們的政府很有錢啊！」又何來國庫空虛之說呢？

卓榮泰卻不思檢討，反倒拿起救災應變的資金來裹挾民眾，將人民的苦難當作財政收入的代價、當作政治博弈的籌碼。或許對於這幫儼如新黨國官僚集團來說，只需要牢記黨訓「愛鄉土」，而不需要知曉「愛鄉土上生活著的人民」，反過來還要把他們當做「土芥」、「寇讎」！