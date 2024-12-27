司法獨立 才是民主進步

賴清德總統提名的大法官人事案遭到立法院全數封殺，加上日前三讀通過的《憲法訴訟法》修正案，所以憲法法庭注定停擺。

民進黨立院黨團企圖透過釋憲手段解決這個司法困境，但是這樣的策略只是治標而不是治本，而且對民主政治的傷害可能更大。理由是：一方面會加深朝野的敵意，另一方面則是把大法官拖進政治的殺戮戰場，對司法獨立和大法官的尊嚴和威信都是雙重打擊。

司法獨立是民主國家最重要的指標，如果我們的司法受到政治的操控、大法官成為執政黨的打手，這還是民主國家嗎？中國大陸也有司法體系，但是他們的司法值得信賴嗎？他們的司法判決等於公理正義嗎？答案是否定的，因為他們的司法常常成為政治的傀儡、受到政治的左右。一旦立法院同意的大法官多數是聽命於執政黨指揮、願意成為政治打手，這樣的大法官尊嚴何在？我們和中國大陸的威權統治又有何差別？也許只是五十步笑百步而已。

因此，這次大法官被提名人全數遭到否決反而不是壞事，因為它等於對賴總統提出嚴重的警告：考慮大法官人選時，不能基於一己之私。儘管執政黨和在野黨對許多政治議題歧見甚深，但是「司法獨立」卻是所有關心民主進步的有志之士的共同價值。封殺在「一黨之私」考量下所挑選出來的大法官，正是確保司法獨立、捍衛大法官尊嚴、確保民主進步的必要手段。

賴清德總統的行事風格強悍，與重視妥協、容忍的民主政治，性格上有點扞格不入。如果民進黨還是蔡英文總統時期的全面執政，這樣的性格也許可如魚得水，但在當前朝小野大的政治局勢下，卻是一個嚴厲的考驗。

無論如何，如果賴總統真心關懷台灣的民主進步，最容易展現在接下來的大法官補提名人選上：誰最適合擔任大法官？無關政治立場是藍或綠、也不是刻意隱藏政治立場的偽中立，以人民期待大法官扮演正義使者的角度來看，關鍵在品德：品德上公正無私、把國家前途置於個人和政黨利益之上的人，就是最適合的人選。

多數決原則是民主政治最核心的原則，立法院通過的法案代表了多數民意，但是十五位大法官組成的憲法法庭，可以判決多數立委通過的法案違憲；美國著名的法理學家德沃金指出，大法官釋憲是多數決原則的惟一例外。可見每一位大法官被賦予的分量是多麼的重，大法官的尊嚴就建立在德能配位，所以缺德的大法官對不起他的職位、尊嚴蕩然無存。

只有大法官公正超然，才能確保司法獨立；只有司法獨立，才能促進民主政治的成熟、鞏固和進步，這不只有利於現在的台灣，也會澤及子孫，甚至對中國大陸人民都是最有吸引力的號召。

美國哲學家羅爾斯說：「政客在乎的是下一次選舉，政治家關心的是下一個世代」，賴總統正處於這樣的關口：要當政治家還是政客，就繫於他一念之間！