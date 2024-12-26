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修財劃法 反映人民不滿分配不均

聯合報／ 謝宗翰／高雄市會計師公會副理事長、會計師（高雄市）

立法院三讀通過財政收支劃分法，將使地方政府增加約三七五三億財源。雖然府院揚言要抵制，並宣稱新財劃法將嚴重影響中央施政效能，然而財劃法的爭議並非僅是朝野爭鬥，更反映了長期以來中央主導造成的資源分配不均問題。

不可諱言，增加地方財源總會讓人聯想到選舉綁樁，統一由中央政府分配似乎較為妥善。然而長期以來這種以「台北看天下」的思維，也造成了嚴重的資源分配不均及貧富差距擴大。以產業政策為例，中央政府官員慣用國家整體角度來看待，最能夠量化這種整體指標的無外乎ＧＤＰ成長率、人均所得、失業率等；要讓這些數字好看，只要照顧好特定產業或特定大型公司，就可以很容易達標。

近年來流行的「國家隊」背後，就是國家傾注資源在特定產業或企業上，短期確實可以讓帳面數字提升，但如果這些產業龍頭沒有外溢效果，長期反而會使產業發展變成大者恆大，壓縮中小企業的發展，造成更嚴重的貧富差距。

中美貿易戰開打後，我國產業政策快速偏向高科技產業，「罷黜百業、獨厚半導體」幾已成基本國策，這樣的政策導向排擠其他非科技產業發展，雖然政府否認，但工業出口減少、製造業衰退的「荷蘭病」早已在地方真實上演。

經濟發展總體數字的成長只是一個面向，分配的公平性也相當重要；不同縣市有各自的民情風俗及產業結構，有些縣市的環境條件就是無法發展高科技業，然而在中央主導下，若一切以效益來衡量，恐怕將使這些縣市的資源更難取得。

地方政府由於只須對轄內產業及人民負責，因此會比中央更重視區域內的分配公平，也更能夠了解區域內的產業需求，這是中央無法否認的事實。就以五金扣件業為例，不過四、五年以前，經濟部官員才讚揚螺絲業、金屬扣件業是台灣之光，但如今多已變成「重點慘業」代表，卻沒有看到中央有任何積極作為。

政府近年來希望企業提高勞工薪資，但科技業的營運情況及獲利情形與傳統產業截然不同；特別是在少子化的時代，傳產業最大的問題並不是沒有訂單，而是人力都被高科技業搶走了。

傳產往往不是中央優先照顧對象，即使想要轉型也沒有足夠的資源與能力，更有許多官員認為傳產面臨的困境是一種「必然的產業淘汰過程」，政府的角色是培植有潛力的明星產業，而不是花資源去拯救已無法再成長的產業。然而，經濟要能正常運作，絕不能僅靠單一產業或企業支撐；台積電不管再怎麼成長，都還是需要有人來幫他收垃圾、處理員工伙食，傳產一旦消失，明星產業同樣無法運作。

媒體總是把財劃法修法爭議形塑成「在野黨亂搞」，但其實驅使這次修法的力量，很大一部分來自首都圈外的人民及長期被政府漠視的傳統產業，對於國家經濟資源分配不均的不滿，這是執政當局必須迫切省思的地方。

修法 經濟發展 財劃法

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