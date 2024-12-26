大法官補提名 綠別再想整碗捧走

立法院將總統所提七位大法官被提名人全數封殺，總統府發言人隨即表示「對此深切遺憾，總統考量國家整體運作，將進行補提名作業，最終希望整個司法院回到如常運作狀態」。這份前所未聞的憲政代價，自八月底提名至今，早已損害了大法官的崇高地位，及對於憲政秩序超然、獨立之公正性。

上次蔡英文總統任內提名大法官人選，也犯了同樣謬誤，雀屏中選偏綠四人，使得外界對司法獨立性產生不良觀感。此次賴總統延續以往強勢作風，導致民進黨立委對其中人選也投下不同意票；原因就是總統府缺少對在野黨意見的尊重，且推薦人選的多元性與獨立性相對不足。

目前恰逢新舊任大法官任期空檔，僅剩八名大法官。在新法上路之後，釋憲判決門檻提高，必須有十位以上大法官參與評議、九位以上大法官才能宣告違憲；若立法院未通過新任大法官，憲法法庭將面臨無法釋憲的窘境。因此，總統須於兩個月內補提名，惟似應以幾個憲政條件優先考量，絕不能重踏覆轍！

其一，便是「釐清總統職權該有範疇與節制」。憲法第卅五條到第五十二條規定總統職權，若從權力拘束性可分為「形式職權」與「實質職權」。前者如「公布法律權」，總統不可拒絕公布或加註意見；而「實質職權」，如院際爭議處理權、外交權。

究竟憲法規定了監察院、考試院、司法院人員之提名及任命，難道都由總統一個人決定嗎？憲法怎麼可能放任總統獨自擁有提名權？總統若過於政治化且相對少數，不僅破壞了憲政機關的獨立性，同時也損及分權制衡之設計。因此，應速健全總統行使職權的正當程序，甚至遴選規則應以法律定之。

其二，則是「尊重立法院該有的同意選任權限」。立法院須為民意把關，不能只是總統的橡皮圖章！所以，總統選任過程可以學習英國國會的「選任委員會」；讓總統府組成的遴選審薦小組，加入立法院各黨團代表，避免只讓總統獨攬大權，否則等同太上皇之尊，此非現代民主憲政的體制與秩序。

換言之，未來總統為遴選憲政中之獨立機關成員所成立的小組，應該加入國會各黨派代表，方能組成總統所委任的選任委員會，再由其提出監察院、考試院、司法院等特任候選人員名單，交由總統形式上公布；這樣才能防止總統集權、控制各院權力，藉以貫徹分權制衡的原理。

其三，就是「嚴守獨立機關的產生方式」。亦即應以民意支持為前提，提名人選的產生應依據總統選票來分配各類獨立機關的政黨席次；這是維持獨立的最佳狀態，只有互相監督制衡才能凸顯公平，亦能產生多元價值，保障民主自由的憲政體制。

正當ＮＣＣ委員與大法官人選出缺，一時恐難補齊而形同癱瘓之際；正該藉此機會全面檢討司法、監察、考試及行政院各種獨立機關的適當性，才是國家之福！否則一旦執政黨將上述獨立機關視為私家東廠，忽略了六成多數的非賴選票，這種執政黨「整碗捧走」的獨立機關組織結構，就是民主大倒退及威權復辟！