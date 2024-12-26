五權合一憲政怪獸的挫敗

因為賴清德總統循私、不公正的濫用權力，所提大法官人選，全未獲得立法院同意，使現時五權合一的憲政怪獸，受到嚴重挫敗。

依憲法增修條文規定，總統有大法官、監察委員、考試委員等三院重要人員的提名權，以及可以恣意任免最高行政機關的行政院長，加上總統有元首權、三軍統帥權、決定國家安全有關大政方針之權，未有過半數人民支持的總統，若不尊重國會多數，恣意妄為，則極易淪為五權合一的憲政怪獸，敗壞五權分立、制衡的憲政制度。

賴清德此次提名附和他所謂國會改革五法違憲，擔任綠營指派國會改革法案憲法法庭言詞辯論庭鑑定人的張文貞，為大法官兼司法院院長，以及沿用戒嚴、威權時期殘留的「研究法學，富有政治經驗，聲譽卓著者」之司法院組織法第四條第一項第六款規定，提名缺乏深厚學養，數十年未有著作升等教授，常任「選舉買辦」、「選舉販子」的姚立明為大法官兼司法院副院長，充分顯示賴清德用人唯私，濫用憲政權力的面目，難怪會遭致立法院對大法官被提名人的全面封殺。

如今大法官人數，依新修正憲訴法，已不足憲法法庭開庭審議十人，所幸賴清德知錯能改，表示願意依法補提名大法官人選，若其補提名人選不偏黨私，尊重國會多數，符合社會公意，則憲法法庭開議人數將被迅速補足，不致有停擺的場面！民進黨及其側翼所謂總統不公布、行政院長不副署及行政院提覆議憲法訴訟法的抗爭手法，也將失所附麗。

又最近立法院三讀修正通過的財劃法，多是賴清德擔任台南市長時的主張，在行政院不提供院版的財劃法草案，用以作為溝通討論基礎，則民進黨及其側翼譁眾取寵，背離民主的抗爭行徑，也將不會受到民眾支持。

至於立法院三讀通過「選罷法」部分條文修正案，要求罷免案提議人及連署人應附國民身分證正、反面影本，亦是比照《總統副總統選舉罷免法》規定，明訂：「連署人連署時，應附本人之國民身分證影本」，以避免造假，維護連署、投票程序的公正、公平之合理要求，在國家沒有完成數位化連署身分校對及幽靈連署的防弊機制前，也是理所當然之事！內政部所謂修法將罷免連署條件加嚴，會限制人民罷免權，恐是無稽之談，徒然貽笑大方。

綜觀賴清德總統執政半年多來，背離多數統治原理，一再執意與國會衝突對撞，且夥同行政院、監察院、立法院民進黨團，提出所謂國會改革五法違憲之聲請案，而大法官所組成之憲法法庭，竟然也違背主權在民、統治權的行使，應經人民同意與監督，以及責任政治的憲政核心理念，刻意忽視五權分立、制衡之憲政架構，早已異化為總統可將行政、司法、監察、考試五權合而為一的獨裁政體，而宣告藐視國會，不提供真實資訊的官員無罪，大幅限縮唯一國會調查權之非法判決，無異宣告憲法法庭公信力之淪亡。

是以，立法院否決被提名大法官人選，只是保護憲政與司法公信力的起步，立法院更應加強防範總統異變為憲政怪獸與侵犯人民的禍害。