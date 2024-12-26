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賴清德何不找習 談兩岸書同文

聯合報／ 吳思鍾／西陵電子創辦人，曾任電電公會、工商建研會、青創會理事長（台北市）

日前，立委陳玉珍消遣賴清德總統，說他被中國「統戰」了，在馬紹爾群島題字，誤寫簡體字，把攜寫成携，獻寫成献。

其實，她是對賴政府動輒指責大陸惠台或交流措施為「統戰」的反諷，但也說明了兩岸歷史或文化的傳播，是適者生存，不是執政者能輕易禁止的。賴清德不經意寫出簡體字，代表有部分簡體字確實適合書寫。我卻認為，多數簡字淺薄而粗俗，不如傳統漢字（俗稱繁體）字的優雅和有內涵。

兩岸文字的差異，不利兩岸的交流與融合，而文字不涉政治，我因此提出「先擱置九二共識，兩岸共同優化中國文字」的主張，就教於兩岸領導人和知識分子，甚盼有利於兩岸和平，分述於後。

公元前二二一年，贏政統一六國，是為「始皇帝」，中國從此「書同文」。豈料，今天海峽兩岸分治，竟已不能書同文，原因是毛澤東在大陸進行漢字簡化，而台灣始終堅持使用傳統漢字，文字的差異，造成兩岸人民文化認同與交流困擾。遺憾的是，大陸的漢字簡化，其過程與結果皆不夠嚴謹。

古來簡字或俗字，大都只用於民間書寫便利，無法形諸於正式的文書，而大陸的漢字簡化，創造了許多粗俗簡字不僅形諸文書，且劣幣逐良幣，廢棄了許多傳統優美的文字。

至於文字讀音，少數也有差異，此令人不解。我懷疑，有些發音，大陸是否把方言當正音了？但無論如何，兩岸讀音差異，在未來都值得探討，讓兩岸讀音統一。

漢字簡化，也傷及無辜，讓仍大量使用漢字的日韓一頭霧水，不明白他們使用千年的漢字，為何一夕變天，在其母國失寵？如果韓國再去聯合國為「韓國漢字」申遺，中國可能會百口莫辯，中國對自己的傳統文字都不知珍惜，如何去辯？

中國漢字簡化後，曾有很多反對的聲音。一九五七年，中國展開「反右鬥爭」，很多知識分子因反對漢字簡化及漢字拼音化方案而受迫害。文革期間，知識分子更惶惶不可終日，自保猶恐不及，更無人敢對「漢字簡化」置一詞。

反之，在台灣，兩蔣父子在台灣推行「中華文化復興運動」，加強學校中國歷史、文化與國學的教育，和文革暴政，隔海抗衡。

文字是文化組成的重要部分，漢字簡化其實對中國傳統文化傷害至深，簡字粗俗淺薄，難為日韓和使用漢字的海外華人之表率，此絕非小事。

此外，中國已是世界第二大經濟體，人文水準應相對提升，對待文化不該如此粗暴，用一句現代的語言，不能因古人無法為自己維權，而擅改其作品文字，侵犯其「著作權」。加以現在書寫日少，鍵盤輸入已不影響使用效率，中國應重新審視漢字簡化之不合時宜，盡速調整。

兩岸應共同進行中國文字優化，應繁簡並存，繁而冷澀者棄之，簡而粗俗者去之，讓中國文字去蕪存菁；大陸政府文書，可逐年增加傳統漢字比重；應尊重古人著作權，古文應存其原字，不可擅改，新作則隨作者所好，讓人民有選擇繁簡文字的自由。

賴清德想和習近平對話，何妨先求兩岸「書同文」？再求世界中文之統一，此知識分子所至盼！

賴清德

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