台企追求ESG的6缺失

近期台灣發生的幾起嚴重的企業治理問題，如科技公司員工疑因遭霸凌自殺，以及某大連鎖速食業發生性侵事件導致員工輕生，以及之前發生情緒暴力、性騷擾的保養品牌Ｂ型企業等，而發生事件的公司都是在ＥＳＧ（環境、社會與公司治理）的表現上，獲得不少獎項甚至當作標竿。

我自己因為教授永續及ＥＳＧ相關課程十餘年，也擔任永續相關的國家級獎項評審，除了近期事件外，也有不少本來的正面案例，都在發生問題後從我的課程與演講中移除或修正。也讓我疑惑，到底這些曾受大力推崇，甚至作為示範的案例，發生了多少背後不為人知的問題，還是真的只是作文寫得好？

ＥＳＧ作為現代企業永續發展的核心愈來愈受到重視，但這些事件不僅引起社會震驚，更為台灣企業的ＥＳＧ推動敲響警鐘，凸顯出在社會與公司治理層面上的重大缺失。因案件本身進入司法程序，本文就不另著墨，而著重在台灣企業推動ＥＳＧ問題的深層分析。

一、評估過於形式化：追求ＥＳＧ獎項評分時，企業常將重點放在環境層面，忽視社會與治理的核心價值，在ＣＳＲ報告中僅停留於數據呈現，未能真實反映內部治理與社會責任的執行情況。

二、內部治理與監督機制薄弱：缺乏獨立有效的內部稽核與監督機制，在霸凌事件中，公司的ＨＲ部門未能扮演中立調解者的角色，反而成為維護特定者利益的工具。

三、高層領導責任意識不明確：領導層對員工問題的重視度不明確，部分高層認為人力資源問題是管理層次的瑣事，而非整體發展的核心問題，導致相關政策難以真正落地。

四、員工權益保障不完善：企業對基層員工的權益保障與尊重不足，基層員工的聲音無法被公司高層聽到，形成權力不對等的結構性問題，導致面臨不公平對待甚至職場暴力。

五、職場心理健康管理不足：企業對員工心理健康的關注度偏低，相關資源與輔導機制不足，雖有形式上的反霸凌政策，但缺乏實際更好的監督機制，也較少針對發生問題企業的監督平台。

六、性騷擾預防機制不健全：內部對性騷擾事件的反應速度與處理能力不足，企業未能建立有效的保密通報通道，受害者常因擔心報復而選擇隱忍，進一步加劇問題的嚴重性。

企業在推行ＥＳＧ過程中其實存在一定的深層問題，特別是社會責任與公司治理層面的不足，這不僅對企業內部員工產生負面影響，也對整體社會造成傷害。要解決這些問題，企業需要從政策、文化與治理結構上進行全面改革，並真正將落實ＥＳＧ視為長期發展的核心品牌策略。

另外當曾經獲獎的企業，以及未來想要透過ＥＳＧ獲得更多肯定及支持的企業，若是發生重大事件也應該有一定的檢視要求，以免讓獎項的公信力失去認同。此外政府與公眾也需要共同參與，從改變獎項制度設計，與輿論監督層面同步進行，才能真正讓企業往永續發展，並避免類似悲劇重演。