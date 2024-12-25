憲法法庭低度運轉 整裝再出發

昨日立法院就總統提名的大法官人選行使同意權，在朝野均對部分或全部人選行使否決後，並無任何人選得到國會多數同意，在總統未依法補提名之前，憲法法庭處於低度運轉，並未全然癱瘓。

新修正憲法訴訟法規定未來必須至少有十名大法官參與，且須有九名以上同意，才能作出違憲判決；當受理的案件因參與人數不足十名，得經現有總額過半數同意，為不受理裁定。從而，現有八名大法官，雖依法暫時不能作出違憲判決、下暫時處分、宣告彈劾成立或政黨解散，但是否受理、裁定、開庭行言詞辯論等，則不受影響，直到補足至至少十名即可恢復往常運作。且新法有防呆機制，總統應於大法官缺位之兩個月內補提名，低度運作應持續不久。

參考德國、日本、美國、捷克、韓國之法制或案例，各該國之憲法法院均有明定審理案件法定最低出席及同意人數。有鑑於內閣制的國家行政、立法一元民主，本身不太有僵局過久的問題，半總統制的捷克、總統制的韓國，在憲法法庭一一三年憲判九後我國的半總統制已經儼然成為總統制，所以捷克、韓國之憲法法院規定更值得我國借鏡。比較法上，有關大法官多少比例出席才可以審案，我國新法參照大法官人數同為十五名之捷克法制，也是十名（均約六十七％），且低於韓國法制的七名（約七十八％）；有關違憲、彈劾，我國需要九票同意，與捷克法制均為九名（即六十％），韓國則是六名（約六十七％）。我國新法和捷克法類同，且低於韓國，不枉費過往我國司法高層和捷克交流的結果。

國內有認為憲法法庭在新法規定下被實質癱瘓，無法發揮即時救難的作用，這其實是誤會大法官釋憲制度的意義，哪怕是憲法訴訟法新增的裁判憲法審查，司法院也曾說明該制度非用來救濟冤案，也非第四審，而是一種特殊的憲法救濟制度。如果把憲法法院想成一台救護車，目前沒有正副駕駛，只有八位舊民意同意的大法官，其「反民主多數決」的狀況更嚴重，配備不全的情況下，不僅無法反映最新民意，強行上路的救護車，是解民倒懸，還是泥菩薩過江反被急救？

爰此，若為緊急狀況，該循一般法院司法救濟管道，即時為之；如需要全數大法官出手作出違憲判決，行政與立法的當權者應捐棄成見、妥為溝通，在兩個月內找尋最適合的救護車配備及人員，新的大法官人選一定要能反映民意與國情，更要有韌性能抵抗各方壓力，效忠憲法、超出黨派，以維護人權，才是人民的福氣。