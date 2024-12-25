對幼童不當宣講 影響難以估量

立法院院會上周甫三讀通過《選罷法》、《憲訴法》、《財劃法》修正案，民進黨立委王義川隔日即在社群上傳文字和影片，內容是他在苗栗向幼童宣講「白藍惡修三法說明會」的影片，還強調「教育要從小做起！不放過任何可以宣導的機會！」連綠營支持者也看不下去，痛批違法。

在王義川上傳的影片中，可以看見他說「今天各位來這裡上課，教育要從小做起…」，並訴說立法院三讀通過《選罷法》、《憲訴法》、《財劃法》等三個「惡法」，「亂修以後都會影響你們的未來。」之後，一位女童舉手提問「修惡法是什麼？」王立委回答「修惡法就是修得不好的法，會影響你們的未來。好！今天說明會就講到這裡。」接著一旁錄影的家長帶頭拍手叫好，似乎沒有意識到這樣的說詞，對幼童有何不妥。

王立委若真的要對幼童談其在立法院的心得，不是不能談，但要以適合的內容與方式去談。傑羅米．布魯納（Jerome Bruner）不僅是美國，同時也是國際知名的心理學家，他以「螺旋式課程」而聞名。其著作具有巨大影響力，對於許多現代教育系統的建立也甚有裨益。其實，長期以來，認知心理學家的理論對於教育實務具有很大的影響，布魯納的貢獻更是其中不能忽視的一位。布魯納在其《教育的歷程》（The Process of Education, 1960）一書中，即提出一個很有名的假設：「任何一門學科都可利用某種心智上的誠實方式，有效的教給任何發展階段的任何學童。」

然而，此假設並非指稱任何發展階段的任何學童都可以學習任何科目。反之，教師應針對學童的認知發展階段，選取適合的教材，並利用學童可以了解的話語，進行重組或改編，則學童較能學會這些教材所蘊涵的基本概念。質言之，布魯納所謂的「心智上誠實方式」，即是指教師應使用適合學童認知發展階段的教學方式，包括教材與用語，以提供學生進行與其經驗相符的學習。

由是以觀，王立委將其平日面對成年人的用語，直接對小朋友說，實有欠當，全國眾多幼兒園的教師，應最有感。其次，這樣的不恰當，並不會因其是否在校園，或是與朋友的私人聚會，而有所不同。此外，王立委若能藉機向小朋友說明最主要的民主概念：少數服從多數，多數尊重少數，對小朋友而言，將是獲益匪淺。否則，若讓小朋友留下錯誤認知，認為立法或修法皆須上演肉搏戰，對小朋友的影響，就難以估量了。