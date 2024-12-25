科技．人文聯合講座／省思：燈飾平安？

張俊哲 許多年輕朋友可能不知道，在四、五十年前的台灣，一棵塑膠聖誕樹與一條纏繞其上的聖誕燈，曾被視為奢侈品；至少，在我的家鄉南投是如此。我仍記得，當年要看到教堂外閃爍的聖誕夜燈，比吃到冬至的湯圓還稀罕。然而，它們都曾帶給我同樣的感受：溫暖。

隨著經濟發展與流行趨勢的演變，聖誕燈飾早已不再是教會的專屬象徵。每年聖誕節前的一個月，全台各大百貨公司與賣場都卯足了勁，把聖誕樹加高加大，甚至將燈線擴展成燈海，藉以吸引人潮、刺激買氣。同時，不少教會也紛紛效仿，利用各式的燈飾點綴教堂，使其外觀宛若一座耶誕商城。然而，若教會希望透過燈飾營造節日氛圍，吸引民眾走進教會，實宜謹慎而為，以免讓絢爛的燈光誤導大眾，偏離聖誕節慈愛與平安的核心價值。畢竟，教會不是百貨公司，福音的本質是救贖，既免費又無價，實在無需借助炫目的燈飾來包裝。

更令人擔憂的是，豪華的燈飾可能會讓部分經濟拮据的民眾卻步，誤以為教會只歡迎有錢人。這些民眾很可能僅止步於教堂外拍照打卡，卻不敢走進會堂了解信仰。部分讀者會認為這是危言聳聽，但如果您曾因有限的收入而避開百貨公司的高價專櫃，或只是望櫃興嘆，卻不敢進一步垂詢，就稍能將心比心。從史料記載得知，耶穌降生於馬槽，而非豪華的嬰兒床；他是木匠之子，時常與平民百姓為伍，充分展現了「接地氣」的形象。既然如此，為何每年要用如此耀眼的燈飾，讓這位樸實親民的「彌賽亞」以所費不貲的方式華麗登場？實在令人不解。

據悉，有些私人企業與地方政府願意補助教會較密集的鄉里，打造耶誕文化並豐富市容。若報導屬實，建議教會更應珍惜這些善款，優先以創意來彰顯耶穌降生的核心價值—「平安」，其次再去考慮如何吸引大眾的目光，以防徒具「燈飾平安」之表，而失去「主賜平安」之實。簡言之，既然商場之燈飾擺明了要吸引消費，教堂外的裝飾也應讓人感受到平安與盼望，甚至有賙濟貧窮的善意。當然，要達到這樣的果效絕非易事，需具備極大的愛心與智慧。

我並非主張沒有燈飾的聖誕節才是正解。試想，若昨晚的平安夜，全台的商場與教堂陷入一片漆黑，街頭又將呈現何種景象？對於已有數十年聖誕燈飾傳統的建築而言，這樣突如其來的黑暗，甚至會引發部分民眾的不安。畢竟點亮聖誕燈飾已成為一種儀式，同時也形塑了「儀式感」。然而，若儀式感失焦，可能會淪為徒具形式，甚至流於虛浮。我想，這恐怕不是降生在馬槽的耶穌，以及辛苦傳福音的眾教會，所願見之沉淪。

在這個聖誕節，祈願每間教堂外的燈飾能帶給人民好感，使其感受到教會散發出平易近人的平安，就像冬至的湯圓，那樣的溫暖。（作者為台大教授、出版中心主任）