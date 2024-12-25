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執政還喊革命 台式民主奇蹟

聯合報／ 汪志雄／伊利諾芝加哥大學教授（美國芝加哥）

立法院二十日審議《選罷法》、《憲訴法》、《財劃法》，執政黨立委於十九日破窗夜襲議場占領主席台，並號召場外動員聚集的「青鳥」衝入立法院，綠委甚至一度想幫忙開門，讓青鳥進入立法院，但後因高層有所顧忌，遂轉趨低調。

民進黨執政以來，從「黨政軍退出媒體」、「政治力離開校園」、「堅守行政中立」、「改革司法獨立」、「嚴守財政紀律」、「不做政治酬庸」、「拒絕政策買票」，到「體恤農民勞工」、「照顧社會弱勢」、「落實男女平權」、「土地永續經營」、「地主租稅正義」，沒有一項是可以通過檢驗的。國家一直處於紛亂的局面，政府忙著造謠栽贓，今天鬥政敵，明天扣紅媒，不斷利用「認知作戰」的大帽子，將「非綠刁民」打成親中賣台的中共同路人。政府的行政團隊沒有一天是在好好執政，而是天天忙著選舉。試想，土地、海域尚且需要休耕、休漁讓萬物休養生息，而一個國家天天在動員、天天在鬥爭，如何能夠讓人民安居樂業，福泰平安呢？

民進黨非常擅長創造議題，製造動亂，在野是如此，執政了亦是如此。從最近的青鳥行動與國會抗爭，民進黨就是鐵了心不讓人民過上太平日子，民進黨立委黃捷甚至對青鳥們喊出「革命」這種聳動的字眼，即便已經身為執政黨，也要策動支持者出來遊街鬧事，製造對立，拉高仇恨值，明擺的是要藉著挑起社會動盪來掩蓋其施政無能。

選罷法、憲訴法、財劃法都是過去民進黨在野時所提出的主張，因此民進黨阻擋這些改革法案非但不具正當性，而且在「服從民意多數決」這種最基本的普世價值上，更是欠缺民主素養。無奈民進黨仗著執政資源的豐富與動員力量的強大，不惜與在野黨正面對決，希望像總統大選一樣，可以藉著團結「死忠的少數」，再一次打敗散漫的「在野的多數」。這種「類文革」的奪權鬥爭，勢必會引發社會動盪，加深仇恨成本，對國家經濟發展與人民的安居樂業一點幫助也沒有。

然而賴清德政府選擇一意孤行，無非就是希望藉著朝野的矛盾鬥爭，去分散人民對兩岸兵凶戰危以及台灣缺水缺電的國安危機。說到底，民進黨就是不願意讓人民過上好日子，因為社會愈紛亂，愈容易讓民進黨上下其手，掏空國庫；兩岸愈動盪，愈容易讓抗中保台的口號發揮效力，讓民進黨贏得選舉。這種由執政黨帶頭喊「革命抗爭」的民主鬧劇，堪比韓國總統尹錫悅的「短命戒嚴」，讓世界見識到了台式的民主奇蹟。

執政黨 民進黨 立法院

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