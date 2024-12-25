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青鳥治國 就是最大的民主？

聯合報／ 吳斯懷／陸軍備役中將（新北市）

立法院通過憲訴法、選罷法和財劃法修法，賴清德說，「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」，標準的選輸不認輸，議會投票輸了，少數霸凌多數，直接行政獨裁硬幹，發動街頭民粹，呼喚青鳥上街，全世界都在看台灣這場「假民主」鬧劇。

「民主還分大小」？請問賴清德何者是「比較小的民主」，或「更大的民主」？賴清德認為，青鳥的街頭鬧劇（花國家預算，動員區區幾千人）就算更大的民主？或是遵從民進黨意志的才叫民主？

總統大選就是「最大的民主展現」，四成人民選出賴清德擔任總統，我們不滿意，但是這就是民主，只能認命，四年後再選；六成人民選出國民黨為國會最大黨，與民眾黨加總過半，綠營不服輸、不接受，議會打鬧、破窗、鎖門、潑水，眼看投票會輸，民進黨鼓動青鳥包圍國民黨黨部、立法院，發動街頭民粹，立法院通過的法律案，想盡辦法拖延、抗拒、違憲、打算不執行。

民進黨是打算用青鳥治國？還是民粹治國？如果「更大的民主」就是行政獨裁和街頭民粹，那選舉的意義何在？柯建銘說這次修法是「滅台、亡台」，面臨國家存亡嚴重危機，有種請建議賴皇宣布戒嚴，所有問題都迎刃而解；這種「少數暴力」才是摧毀民主，才是「滅台、亡台」。

最後呼籲民進黨，有本事動員六成民眾上街鬧事，我們就接受賴皇「更大的民主」。

民進黨 立法院 賴清德

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