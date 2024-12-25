1450與2700 教會還是最後平安堡壘嗎

日前，隸屬台灣基督長老教會的「台南大專學生中心」為支持有意願前往台北立院現場聲援「冬季青鳥行動」的高中至研究所學生，高鐵來回車資每人二七○○元，以阻擋國民黨、民眾黨通過《選罷法》、《憲訴法》、《財劃法》等三案。此舉引發各界質疑。該中心雖聲明反駁指控，仍無法解開社會的疑慮。

首先，該中心聲明，大專學生中心主要目的是針對大專生、大專教職員、教會、大學社區等四個與大專有關的領域，作關心及服務的事工，也就是在台南地區從事教派間、校際間、師生間、教會間的合一事工，並不屬於任何政黨或政治人物。

然而，該中心既然不屬於任何政黨或政治人物，為何對於歷年來民進黨執政涉及貪、鬥、騙案例層出不窮卻鴉雀無聲？為何歷來僅支持學生配合民進黨主導的街頭抗議活動？又這些活動與該中心從事教派間、校際間、師生間、教會間的合一事工，有啥關係？

其次，該中心聲明，只是支持有意願前往立法院現場聲援「冬季青鳥運動」的學生，共同為台灣民主打拚。然而，家長要問的是，補助對象為何也包括未滿十八歲的高中生，這是負責任的作法嗎？難道該中心不知道，高中生極有可能因為受到二七○○元的激勵與誘惑而搭車北上，加入衝撞立法院的行列，因而身心健康及生命陷入危險或傷害的險境嗎？又，該中心不知道動員未成年高中生加入政治抗爭活動，可能已觸犯《兒少法》嗎？

最後，長老教會基督徒已對長老教會之社會及政治關懷方向充滿疑慮。目前擔任長老教會總會社會委員會幹事林偉聯牧師，曾被問及：長老教會比較支持民進黨、本土派？他說：「我們可能還覺得台灣基進立場跟我們比較近」，台灣基督教長老教會主張就是「台灣要獨立」。

他又說，一九七七年教會提出的新訴求，其中包含：「要使台灣成為新的獨立國家」，支持的也不是中華民國架構下的台灣獨立。教會在進行教徒教育時，期盼能活出基督的見證。又今年十一月三十日，長老教會在凱道辦理饗宴上百桌，鼓勵青鳥明年大罷免在野黨立委。他上台致詞：「各位一四五○大家好」，台下竟公開呼應。如此，長老教會總會的台獨政治訴求，已為全國長老教會會員帶來惶恐與不安。如此，教會已不再是社會的最後一塊平安堡壘，牧者的權柄也脫離了「責任」與「專業」。

一九九九年時，台灣基督長老教會總會前總幹事楊啟壽牧師曾發文呼籲長老教會要反思：長老教會長期參與台灣民主社會及政治關懷後，台灣社會已由戒嚴狀態轉為開放的民主時代。面對開放民主時代來臨，教會做為一個宗教團體，關懷社會及關懷政治有沒有範圍？如何在人權關懷及政治性議題間劃線區分？教會不能成為傳播仇恨種子的團體，而應扮演和解的使者。一切的和平當然建立在公義的基礎上，台灣人心靈重建工作仍是關鍵。

如今，某些長老教會牧者卻未採納楊啟壽牧師的建言，執意帶領教友走向台灣獨立，走上街頭，袒護特定政黨的貪、鬥、騙，更濫用牧者權柄，僅憑自己的政治好惡傳道。