每項議題都強強碰 人民不樂見

台灣於一九四五年光復，至今不到百年光景。台灣人善良、勤奮、聰明、睿智，胼手胝足共創台灣奇蹟。但我也看到了民進黨執政迫切而來的危機與困境，若不能居安思危，深自惕厲反躬自省，百年根基可能即將陷於分崩離析，理不直，氣不壯，講真話，說真相，才是可長可久的大有為政府。

一九六○年，我十二歲時考上嘉義中學，九月一日開學，九月十九日先父母因叛亂案雙雙入獄，從天堂掉到地獄。在白色恐怖年代的政治犯像瘟疫一樣，沒有人敢親近我們，至今難忘導師看到我那幅憎惡的神情。從北港坐五分小火車至嘉義通學，車票五毛錢，我沒有買票，用這來回一元在嘉義中學山下的武俠小說店，留連一整天才回家，不到二十天就被學校退學，歷遍窮通，從此我度過了長達十五年極其沉痛悲涼的年少成長時期。

直到蔣公崩殂，父親因大赦繫獄十五年後乃得返鄉，先母蘇洪月嬌代夫出征雲林縣省議員，施明德是競選總幹事，學生時代的邱義仁也南下助選，我們身穿「我父親有罪嗎？我母親有罪嗎？」的背心，尋求雲林鄉親用選票幫父母平反，先母當選省議員後，蘇家重現藍天。

伴君如伴虎，蔣介石身邊尚有不少悲天憫人的儒家幹才與謀國之士，胡適才能平安終老於南港墓園。蔣經國開放大陸探親，是江山世局的一大步，為兩岸人民留下了可歌可泣的史詩篇章。父親求仁得仁，我以平常心看待蔣家，常遭親友以背骨相責，胸懷境界如此，歷盡滄桑的人生際遇，讓我擇善如是。

賴清德面對朝小野大的困局，需要大智慧。上善若水，若每項議題都強強碰，立委們也太辛苦了，更非人民所樂見。懷柔才是上策，應該授權政院組成政策論述對應小組，傾聽人民的聲音，來面對各項挑戰，不要低估人民的智慧，施政追隨民意的走向，就不會太偏頗。二○二六年轉眼即至，民意氛圍將決定選舉勝敗，進而影響二○二八年政黨對決。得民心者得天下，豈可任性不審慎乎！

「黨」是朝夕，「國」是千秋，黨一旦凌駕國家之上，未見其利先見其害。君不見歐美社會的兩黨政治，長於掣肘、內鬥、選舉掛帥、追逐權力、短視功利，不見國家的長期規畫與遠見。反觀日本、新加坡，長期以來都是一黨獨大，甚至是中國大陸，以儒家為體、法家為用，具中國特色的社會主義，五年一期的國家經建計畫，讓國家在穩健有序中開展，可能是富國強國最有效率的制度。

什麼制度都有其利弊得失，端賴政治領袖的情操、遠見、格局。民主法治不是口號，也不是萬靈丹，更不是權柄者操弄的工具。一流的國度要有一流的子民，才配享有甜美的果實，讓民主法治止於至善至美，誠盼政治領袖們莫忘初衷。