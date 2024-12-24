認真看待主權AI 別淪政治宣傳

總統賴清德日前出席全國科學技術會議，國科會主委吳誠文強調將建構一個新「Chip Team Taiwan」（晶片台灣隊），聚焦在主權ＡＩ、無人機、太空通訊衛星產業等內需產品。

護國神山台積電是ＡＩ產業的基礎，而垂直整合ＡＩ產業鏈中下游的主權ＡＩ，本就應屬水到渠成、順理成章的發展方向。主權ＡＩ是政府長期確認的發展政策，在輝達創辦人黃仁勳的積極推動下，台灣複合型ＡＩ／ＩＣ的智慧技術組合也逐漸形成，資策會甚至把主權ＡＩ列為二○二五年全球科技發展趨勢首位，可看出政府的企圖心及獨尊主權ＡＩ的決心。

主權ＡＩ是指由國家或特定地區自主研發、掌控和應用ＡＩ的技術和系統，強調ＡＩ技術的本土化發展和國家層面的控制權，因此主權ＡＩ不僅是一種技術，更是一種戰略思維。

事實上不論是主權ＡＩ，或晶片台灣隊／主權ＡＩ的複合體，與台灣過去的「產業國家隊」政策，甚至大陸的「鏈長制」政策均有許多相似之處。台灣的產業國家隊，實際上就是製造業「特定技術創新」單點式的突破，但跨領域複合體「國家隊」生態系統的連結更是關鍵，後者更接近大陸的「鏈長制」。

大陸「鏈長制」是區域製造業產業鏈／供應鏈的強化策略，「鏈長制」是由政府主導、企業治理的模式，二○一七年首次實施，是由地方政府用「看得見的手」推動「看不見的手」的一種新型制度創新，目標是打造優質的「區域性產業鏈」，並因地制宜在大陸各地方廣泛推廣。

ＡＩ是一個追求規模優勢及市場寡占的產業，唯真正全方位的獲利模式仍尚待開發。以規模、標準化、規格化為「信仰」的大模型ＡＩ深度學習訓練，因以過度的資源消耗為代價，難以永續，故必須將結合企業倫理及生態治理納入系統性策略考量。

ＡＩ產業上中下游的布局及未來發展仍然撲朔迷離，下游OpenAI不斷用ＡＧＩ／奇點滅絕來警告整個產業的發展，谷歌的「王者來歸」正迅速改變產業的競爭形勢；輝達黃仁勳以超級銷售員的方式遊走全球，以上竄下跳的奇招推動「一統江湖、格式化、標準化、寡占式」的系統創新，在中美歐各地引發市場壟斷訴訟；而英特爾落下神壇事件仍持續發酵，但「千模大戰、獨缺商模」卻是不爭的事實。

主權ＡＩ不是「請客吃飯」，也不是「人多好辦事」，更不該淪為政治宣傳及經濟發展的套路，其中最關鍵的條件在於生態條件的建構，包括自主知識體系、研發及技術系統、ＳＴＥＭ科教系統、產業鏈及周邊產業組合、國家巨集觀治理及產業政策等元素，這些也都是主權ＡＩ／晶片台灣隊所應共同努力的目標，或許這正是新任國科會團隊表現的機會。

主權ＡＩ及其周邊技術的整合，必須符合天時及地利的條件，在地緣政治前景未明、產業趨勢混沌不明之際，主權ＡＩ仍然必須承擔巨大的風險。在「目標正確、前途坎坷」的條件下，國家隊究竟應採用急就章、立竿見影的策略，還是採水到渠成、因地制宜的長遠產業生態系統建置？官員們想清楚了嗎？